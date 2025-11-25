Данилович: Благодаря ВНС соблюдается баланс интересов белорусского общества

Вячеслав Данилович подчеркнул, что VII по счету ВНС имеет конституционный статус, а решения - юридическую силу. Фактически ВНС - это страховка от радикальных потрясений внутри государства и общества. "На ВНС есть представители разных слоев общества: общественные организации, представители органов власти, депутатский корпус, что позволяет принимать взвешенные и продуманные решения, не бросаться из крайности в крайность, а сохранять таким образом баланс интересов различных социальных групп внутри Беларуси", - отметил он.

Депутат считает, что это является очень важным элементом, если говорить о сохранении мира и спокойствия на белорусской земле. К слову, белорусы, как никакой другой народ, понимают значимость мира и спокойствия на геополитическом перекрестке, которым является территория Беларуси. "ВНС - уникальный белорусский опыт, когда определение стратегических направлений развития общества и государства выносится на широкое народное представительство, а решения Всебелорусского народного собрания являются юридически обязательными для всех органов власти", - резюмировал Вячеслав Данилович.