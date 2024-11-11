"Делать людям хлеб" - о чем мечтают маленькие воспитанники Улуковской школы-интерната

Все мы родом из детства. И это не только уголок, где живут воспоминания, но еще и прочный фундамент, на котором строится наша жизнь. Для каждого зима о разном. Крутая ледяная горка, аромат мандаринов, первый снеговик или сверкающая елка. Но для всех, несмотря на возраст, это еще и о чуде, в которое искренне хочется верить под Новый год.

С горящими глазами наблюдает за сказочными героями и танцует под ритм. Тимофей на новогоднем представлении впервые. Малыш остался без попечения родителей, с этого года учится и живет в Улуковской школе-интернате. А когда тебе чуть больше шести, чудеса можно увидеть в простых вещах. На Новый год мальчишка пожелал игрушечного робота.

Сергей тоже воспитанник у Улуковской школы. Ездит к бабушке в деревню на выходные. Там, в свои 13 лет, и вообразил большую мечту.

"Мое заветное желание поступить в колледж на комбайнера. Мне нравится, нужно будет ездить по полю, собирать зерно, чтобы сделать людям хлеб", - поделился воспитанник Улуковской школы-интерната Сергей.

Улуковская школа-интернат - подшефное учреждение Белтелерадиокомпании, куда с подарками сотрудники организации приезжают уже не первый год. Сегодня в школе-интернате учатся и живут 158 ребят, 67 из них - сироты. И когда тот самый фундамент детства дает трещину, важно, чтобы рядом оказались те, кто помогут его укрепить.

"Такие вот всплески эмоциональные, которые нам дарят дети, они, конечно, воздействуют как и на нас, взрослых, так и, наверное, ребята дарят друг другу свою доброту, ощущение праздника, участвуя в этих мероприятиях", - отметил заместитель председателя Белтелерадиокомпании Глеб Шульман.