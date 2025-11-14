3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Делегатов ВНС от профсоюзов Беларуси вместо выбывших выберут 12 декабря
Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания от субъекта гражданского общества - Федерации профсоюзов Беларуси вместо выбывших назначены Центральной избирательной комиссией на 12 декабря. Данное решение принято 14 ноября на заседании ЦИК в Минске.
Сейчас в стране активно идет подготовка второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Одним из главных вопросов повестки дня заседания ВНС cтанет программа социально-экономического развития Беларуси. В апреле 2024 года от ФПБ были избраны 80 делегатов ВНС. С того момента досрочно прекратили свои полномочия два делегата - по одному от Могилевской области и городу Минску.
По итогам заседания Центральной избирательной комиссии председатель ЦИК Игорь Карпенко в комментарии журналистам пояснил, что выборы делегатов от ФПБ вместо выбывших пройдут 12 декабря, а не позднее 15 декабря ЦИК подведет итоги и проведет соответствующую регистрацию этих двух делегатов.
"Готовится очередное заседание Всебелорусского народного собрания, которое пройдет 18 и 19 декабря. Мы учитывали этот фактор, что вновь избранные члены вместо выбывших должны принять участие в этом заседании", - сказал Игорь Карпенко.
Впервые в 2024 году после единого дня голосования прошли выборы делегатов ВНС от структур гражданского общества и местных Советов депутатов, был сформирован его состав. В соответствии с Конституцией ВНС начал свою работу как высший представительный орган народовластия.
Кроме того, сегодня на заседании рассмотрен ряд вопросов, связанных с поддержкой молодежных инициатив, в частности Молодежного совета при ЦИК, по обучению молодых избирателей, созданию информационно-аналитической лаборатории на базе Центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте.