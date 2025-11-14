Делегатов ВНС от профсоюзов Беларуси вместо выбывших выберут 12 декабря

Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания от субъекта гражданского общества - Федерации профсоюзов Беларуси вместо выбывших назначены Центральной избирательной комиссией на 12 декабря. Данное решение принято 14 ноября на заседании ЦИК в Минске.

Сейчас в стране активно идет подготовка второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Одним из главных вопросов повестки дня заседания ВНС cтанет программа социально-экономического развития Беларуси. В апреле 2024 года от ФПБ были избраны 80 делегатов ВНС. С того момента досрочно прекратили свои полномочия два делегата - по одному от Могилевской области и городу Минску.

По итогам заседания Центральной избирательной комиссии председатель ЦИК Игорь Карпенко в комментарии журналистам пояснил, что выборы делегатов от ФПБ вместо выбывших пройдут 12 декабря, а не позднее 15 декабря ЦИК подведет итоги и проведет соответствующую регистрацию этих двух делегатов.

"Готовится очередное заседание Всебелорусского народного собрания, которое пройдет 18 и 19 декабря. Мы учитывали этот фактор, что вновь избранные члены вместо выбывших должны принять участие в этом заседании", - сказал Игорь Карпенко.

Впервые в 2024 году после единого дня голосования прошли выборы делегатов ВНС от структур гражданского общества и местных Советов депутатов, был сформирован его состав. В соответствии с Конституцией ВНС начал свою работу как высший представительный орган народовластия.