Дело чести. Останки двух десятков бойцов Красной армии перезахоронили в Витебском районе

Имена погибших установить не удалось, так как наград и личных вещей при них не было

Останки двух десятков бойцов Красной Армии перезахоронили со всеми почестями в агрогородке Копти. Их обнаружили во время раскопок в Витебском районе на месте ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Личные вещи и награды найти не удалось. Память защитников почтили минутой молчания.

Председатель Витебского районного Совета депутатов Виктор Дорожкин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8eddac3-b787-4402-a899-83f3e6617fb5/conversions/1cda4968-d695-462f-9159-f140cad09952-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8eddac3-b787-4402-a899-83f3e6617fb5/conversions/1cda4968-d695-462f-9159-f140cad09952-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8eddac3-b787-4402-a899-83f3e6617fb5/conversions/1cda4968-d695-462f-9159-f140cad09952-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8eddac3-b787-4402-a899-83f3e6617fb5/conversions/1cda4968-d695-462f-9159-f140cad09952-xl-___webp_1920.webp 1920w Председатель Витебского районного Совета депутатов Виктор Дорожкин

"Только в 2025 году более 200 воинов было найдено во время поисковых экспедиций и более 20 мирных жителей. Работа в этом направлении продолжается беспрерывно", - отметил председатель Витебского районного Совета депутатов Виктор Дорожкин.

На территории Витебского района более 120 захоронений времен Великой Отечественной. Особое внимание исследовательской деятельности, чтобы установить имена защитников и новые факты зверства фашистов.