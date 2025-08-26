3.69 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Дело чести. Останки двух десятков бойцов Красной армии перезахоронили в Витебском районе
Имена погибших установить не удалось, так как наград и личных вещей при них не было
Останки двух десятков бойцов Красной Армии перезахоронили со всеми почестями в агрогородке Копти. Их обнаружили во время раскопок в Витебском районе на месте ожесточенных боев Великой Отечественной войны. Личные вещи и награды найти не удалось. Память защитников почтили минутой молчания.
"Только в 2025 году более 200 воинов было найдено во время поисковых экспедиций и более 20 мирных жителей. Работа в этом направлении продолжается беспрерывно", - отметил председатель Витебского районного Совета депутатов Виктор Дорожкин.
На территории Витебского района более 120 захоронений времен Великой Отечественной. Особое внимание исследовательской деятельности, чтобы установить имена защитников и новые факты зверства фашистов.
Останки двух десятков бойцов Красной армии перезахоронили в Витебском районе