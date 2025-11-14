3.67 BYN
Депутат Довгало: В ВНС представлены все слои общества
В составе Всебелорусского народного собрания не только представители власти, но и самые разные слои общества: от депутатов и общественных активистов, до ветеранов и молодежи. Такой подход, уверены эксперты, позволяет находить баланс интересов и действительно отражать мнение всего народа.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Если мы сегодня посмотрим не только закон, который, естественно, выполняется, но и по факту, кто вошел и кто является сегодня делегатами Всебелорусского собрания, а у нас оно уже седьмое идет как раз-таки по новым нормам. В составе делегатов мы увидим не только руководителей, но и представителей гражданского общества. Это не только представители местного управления и самоуправления, депутаты местных советов, но и представители абсолютно разных отраслей нашего народного хозяйства: пенсионеры, ветераны и молодежь. То есть мы говорим о том, что в составе Всебелорусского народного собрания - все слои нашего общества. А это говорит о том, что они представляют абсолютно разные интересы, и, естественно, при рассмотрении вопросов находится вот этот баланс".