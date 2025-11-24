Депутат Жук: К концу 2030 года экспорт белорусских товаров и услуг планируется увеличить в 1,2 раза

"Важнейшим вопросом для рассмотрения на предстоящем заседании ВНС станет утверждение Программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы. И в этом я вижу преемственность ВНС, потому что почти 30 лет назад, в 1996 году, когда проходило собрание, как раз-таки основные направления социально-экономического развития страны и были важнейшим вопросом для рассмотрения. Те приоритеты, которые были определены тогда - экспорт товаров и услуг, строительство жилья и АПК - безусловно, являются актуальными и сегодня".