Депутат Жук: К концу 2030 года экспорт белорусских товаров и услуг планируется увеличить в 1,2 раза
Программу социально-экономического развития вынесут на Всебелорусское народное собрание для обсуждения. Речь идет не об абстрактных целях, а о конкретных решениях, которые определят качество жизни каждого белоруса на ближайшую пятилетку.
Как подчеркнула депутат Ольга Жук, замысел программы сосредоточен на главном - обеспечить реальное улучшение благосостояния граждан.
Ольга Жук, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Важнейшим вопросом для рассмотрения на предстоящем заседании ВНС станет утверждение Программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы. И в этом я вижу преемственность ВНС, потому что почти 30 лет назад, в 1996 году, когда проходило собрание, как раз-таки основные направления социально-экономического развития страны и были важнейшим вопросом для рассмотрения. Те приоритеты, которые были определены тогда - экспорт товаров и услуг, строительство жилья и АПК - безусловно, являются актуальными и сегодня".
Парламентарий привела несколько цифр. Согласно проекту программы, предусматривается, что к концу 2030 года экспорт товаров и услуг возрастет в 1,2 раза, также возрастет реальная заработная плата, уровень обеспеченности жильем, включая арендное, возрастет до 33 кв. м на каждого жителя.
"И в целом, все те 7 приоритетов, которые определены проектом программы, преследуют одну самую главную, самую важную цель - это новый уровень жизни каждого белоруса", - заключила Ольга Жук.