Детские оздоровительные лагеря Беларуси активно готовятся к приему ребят - что нового они предложат

Незабываемое приключение, новые друзья, яркие воспоминания - все эти ассоциации формируют образ идеального летнего отдыха, к которому стремятся организаторы в каждом лагере.

Елена Синькевич, директор детского оздоровительного лагеря "Планета":

"Работа с молодежью - это, наверное, конек нашего лагеря. Я очень люблю работать с молодыми воспитателями, потому что они на одной волне с детьми. И детям очень интересно, и у многих детей, если спросить, что привлекает в лагере, первое, что они всегда скажут, это воспитатели".

Елена Синькевич в профессии уже почти 20 лет, и именно здесь она нашла свое призвание. И как сама говорит, видеть улыбки у детей - самое главная для нее награда в жизни.

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Елена Синькевич, директор детского оздоровительного лагеря "Планета":

"У нас есть три традиции. Первая традиция - это обнимашки. Мы обязательно встречаем детей с обнимашками. Вторая традиция - это воздушные шары. Мы запускаем в небо, как правило, шар желаний. И третья традиция - это день открытых дверей. Это, наверное, такая семейная основная фишка, когда собираются все родители, и мы им представляем то, чему мы могли научить детей во время оздоровительной смены".

Комфортное проживание и активный отдых

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Каждая смена в лагере начинается с заселения в уютные домики. К слову, в лагере "Планета" таких 5. В каждом - помимо комнат для проживания, предусмотрены современные душевые и санузлы. А для активного отдыха в каждом корпусе оборудованы просторные игровые комнаты. Не забывают и о подвижных видах спорта. В лагере обновляются спортивные площадки, закупается новое оборудование, инвентарь. Здесь ребята смогут заниматься футболом, волейболом, баскетболом и не только.

Елена Синькевич, директор детского оздоровительного лагеря "Планета":

"Будет очень много экскурсий, будут квесты, фестивали, будут приглашены интересные люди".

В Беларуси будут функционировать 148 стационарных лагерей

А также каждая смена в лагере тематическая - здоровый образ жизни, творчество, патриотическое воспитание. И это не только в лагере "Планета". Такой большой спектр возможностей есть во всех стационарных лагерях, а их по республике - 148.

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Александр Цай, замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

"Ежегодно особое внимание укреплению материально-технической базы со стороны государства, собственников и областного и Минского городского исполнительных комитетов. Значительное финансирование на их подготовку и развитие выделяется из республиканского и местных бюджетов. В текущем году на подготовку и крепление материально-технической базы загородных лагерей будет выделено более 36 млн рублей. То есть достаточно значительная сумма. Это на 15 % больше, чем в прошлом году".