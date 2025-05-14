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Детские оздоровительные лагеря Беларуси активно готовятся к приему ребят - что нового они предложат
Незабываемое приключение, новые друзья, яркие воспоминания - все эти ассоциации формируют образ идеального летнего отдыха, к которому стремятся организаторы в каждом лагере.
Елена Синькевич, директор детского оздоровительного лагеря "Планета":
"Работа с молодежью - это, наверное, конек нашего лагеря. Я очень люблю работать с молодыми воспитателями, потому что они на одной волне с детьми. И детям очень интересно, и у многих детей, если спросить, что привлекает в лагере, первое, что они всегда скажут, это воспитатели".
Елена Синькевич в профессии уже почти 20 лет, и именно здесь она нашла свое призвание. И как сама говорит, видеть улыбки у детей - самое главная для нее награда в жизни.
Елена Синькевич, директор детского оздоровительного лагеря "Планета":
"У нас есть три традиции. Первая традиция - это обнимашки. Мы обязательно встречаем детей с обнимашками. Вторая традиция - это воздушные шары. Мы запускаем в небо, как правило, шар желаний. И третья традиция - это день открытых дверей. Это, наверное, такая семейная основная фишка, когда собираются все родители, и мы им представляем то, чему мы могли научить детей во время оздоровительной смены".
Комфортное проживание и активный отдых
Каждая смена в лагере начинается с заселения в уютные домики. К слову, в лагере "Планета" таких 5. В каждом - помимо комнат для проживания, предусмотрены современные душевые и санузлы. А для активного отдыха в каждом корпусе оборудованы просторные игровые комнаты. Не забывают и о подвижных видах спорта. В лагере обновляются спортивные площадки, закупается новое оборудование, инвентарь. Здесь ребята смогут заниматься футболом, волейболом, баскетболом и не только.
Елена Синькевич, директор детского оздоровительного лагеря "Планета":
"Будет очень много экскурсий, будут квесты, фестивали, будут приглашены интересные люди".
В Беларуси будут функционировать 148 стационарных лагерей
А также каждая смена в лагере тематическая - здоровый образ жизни, творчество, патриотическое воспитание. И это не только в лагере "Планета". Такой большой спектр возможностей есть во всех стационарных лагерях, а их по республике - 148.
Александр Цай, замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
"Ежегодно особое внимание укреплению материально-технической базы со стороны государства, собственников и областного и Минского городского исполнительных комитетов. Значительное финансирование на их подготовку и развитие выделяется из республиканского и местных бюджетов. В текущем году на подготовку и крепление материально-технической базы загородных лагерей будет выделено более 36 млн рублей. То есть достаточно значительная сумма. Это на 15 % больше, чем в прошлом году".
Остались последние приготовления. Сейчас идет ремонт корпусов, благоустройство территорий и, конечно, разрабатываются новые программы досуга. С первого дня лета белорусские лагеря будут готовы принять ребят. Как и раньше, этот способ отдыха продолжает пользоваться популярностью среди молодежи. Все больше юных белорусов выбирают провести свои летние каникулы в учреждениях оздоровления. Ведь это всегда весело, задорно и интересно!