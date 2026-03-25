"Диалога нет" - эксперт рассказала, почему 2026 год не станет годом завершения конфликта в Украине

Пока мир следит за эскалацией на Ближнем Востоке, украинский кризис постепенно уходит на второй план. Официальный Киев отчаянно пытается сохранить свое место в международной повестке. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина проанализировала в "Актуальном интервью", как иранский конфликт влияет на переговорные позиции Украины, финансирование, поставки оружия и перспективы завершения войны.

Украина предпринимает два основных шага, чтобы не исчезнуть из новостных лент. "Эти шаги мы видим уже сегодня. Это продолжение переговорного процесса с Соединенными Штатами Америки. Две встречи, которые состоялись, очень явно свидетельствуют о том, что это и есть такая позиция по сохранению в международной повестке. Ну и второе - это тема выборов. Она вновь заиграла. Эта тема очень важная для того, чтобы сохраниться не просто в информационной повестке, а в повестке Соединенных Штатов и Европейского Союза", - пояснила эксперт.

Вопрос о выборах, которые могли бы легитимизировать Владимира Зеленского, снять нападки оппонентов и укрепить его субъектность при заключении соглашений, остается открытым. "Потому что выборы в Украине не являются национальными. Их изначально обставили внешнеполитическими факторами. Военный мандат, который должен был бы получить Зеленский, сегодня содержит очень много условий и гарантий. Прежде чем его получить, Зеленский говорит о том, что должны быть гарантии для Украины, а не просто продолжение конфликта", - объяснила Ольга Лазоркина.

По ее словам, это была позиция не только Зеленского, но и американцев. "Насколько нужен военный мандат, скажем, британцам сегодня в Украине? Это тоже большой вопрос. Их, вероятно, устраивает полулегитимное подписание документов", - добавила эксперт.

Финансирование украинского конфликта практически полностью переложено на плечи европейских налогоплательщиков. Но на сегодняшний день обостряется вопрос о том, что даже если получится изъять деньги из бюджета Евросоюза, Венгрия критически относится к такому решению. "Венгрия блокирует и Словакия. Поэтому быстро получить сумму не получится. И все ждут 12 апреля - как пройдут выборы в Венгрии. Но на самом деле придется ломать политический механизм. Об этом уже сказал Макрон", - констатировала Ольга Лазоркина.

Но даже если деньги найдут, остается вопрос: где закупать оружие? США израсходовали значительную часть запасов на иранскую войну, и непонятно, когда этот конфликт закончится. "Трамп изначально говорил о том, что выделение Украине денег будет автоматически означать работу американского ВПК. Я думаю, что замедление будет. Не будут Евросоюз и США разбрасывать огромные суммы на закупки оружия в других странах. Иранский конфликт очень явно показывает ограниченность в средствах", - подчеркнула эксперт.

Широко обсуждается, что 2026 год может стать годом, когда удастся сбить градус противостояния на территории Украины и перейти к "тонкому диалогу". Но эксперт настроена скептически. "Есть консультации, диалога нет. Неважно, как мы будем его называть - тонким, узким, решающим. Самое главное, что сохраняются консультации. На сегодняшний день, на март 2026 года, мы не видим никаких маркеров того, что конфликт близок к завершению и есть серьезные подвижки в решении территориального вопроса", - заявила Ольга Лазоркина.