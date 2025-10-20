Дик: Внедрение ИИ, новейших технологий, робототехники - это задача молодых

Насколько важно сегодня для государства выстраивать последовательное обучение молодежи от школьной скамьи до высшего учебного заведения с учетом того, что мы все находимся на пороге перехода в новый технологический уклад? Можно ли его совершить без инженерного потенциала в государстве? Эти и другие вопросы обсудили с аналитиком Сергеем Диком в студии "Первого информационного".

"Мне кажется, сейчас подготовка инженерных, инженерно-технических, конструкторских, программистских кадров крайне важна. Это основа экономики и научно-технического прогресса в будущем. Все начинается с детских технопарков - это база, первичное звено всей цепочки от школы до академии", - отметил Сергей Дик.

По словам аналитика, это дает возможность выявить молодого человека, которому действительно интересно этим заниматься. Важно создать для него определенный трек, путь развития, чтобы уже в школе, а затем и в вузе он понимал, какой у него карьерный маршрут, чем он хочет заниматься в будущем. Это помогает определиться в жизни, выбрать направление, которое принесет успех и позволит реализовать себя - будь то беспилотные системы, судомоделирование, ракетостроение, авиастроение, которые будут востребованы.