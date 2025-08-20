Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Директор колледжа о профессии строителя: Работать руками стало престижно

В Беларуси завершается приемная кампания в учреждения профессионально-технического образования. В этом году вырос интерес абитуриентов к рабочим специальностям.

В Минском государственном колледже инновационных строительных технологий на данный момент план приема перевыполнен.

Инесса Кузьмина, директор Минского государственного колледжа инновационных строительных технологий имени И. М. Жижеля

Инесса Кузьмина, директор Минского государственного колледжа инновационных строительных технологий имени И. М. Жижеля: "Строительные профессии действительно становятся популярными среди молодежи - ребята понимают, что работать руками теперь престижно. Поэтому в колледже не составило труда набрать почти 450 человек, что составляет план приема на 2025 год. Причем, уже подано более 500 заявлений. В этом году в колледже возобновлена подготовка специалистов по профессии проходчика на поверхностных работах. Колледж - единственный в республике, кто готовит таких специалистов".

23 августа завершается прием документов в учреждения профессионально-технического образования. Еще есть свободные места, поэтому абитуриенты, которые планируют получить рабочую профессию, все еще успевают подать документы.

