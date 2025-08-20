Директор колледжа о профессии строителя: Работать руками стало престижно

В Беларуси завершается приемная кампания в учреждения профессионально-технического образования. В этом году вырос интерес абитуриентов к рабочим специальностям. В Минском государственном колледже инновационных строительных технологий на данный момент план приема перевыполнен.

Инесса Кузьмина, директор Минского государственного колледжа инновационных строительных технологий имени И. М. Жижеля: "Строительные профессии действительно становятся популярными среди молодежи - ребята понимают, что работать руками теперь престижно. Поэтому в колледже не составило труда набрать почти 450 человек, что составляет план приема на 2025 год. Причем, уже подано более 500 заявлений. В этом году в колледже возобновлена подготовка специалистов по профессии проходчика на поверхностных работах. Колледж - единственный в республике, кто готовит таких специалистов".