Дмитрий Крутой: По нефтяному рынку все соглашения уже подписаны

Было озвучено, что Беларусь и Россия ведут переговоры по поставкам энергоресурсов. На какой стадии находится этот вопрос, а также будет ли это трехлетний срок, как по газу, или какой-то другой, ответил в интервью в "Главном эфире" глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой.

Он подчеркнул, что все зависит от финальной договоренности президентов Беларуси и России. Однако есть предложение по трехлетнему контракту и по пятилетнему, но Дмитрий Крутой заявил, что не хотел бы в данном вопросе забегать вперед. Он заверил, что в любом случае будут комфортные условия, которые позволят сохранить конкурентоспособные тарифы на электричество для промышленных потребителей и для населения (имеются в виду те генерирующие мощности, которые используют природный газ).

"По нефтяному рынку у нас все соглашения уже подписаны. Давальческая нефть начала перерабатываться на двух белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Нефтепродукты поступают обратно в Россию, что-то продается на экспортных рынках, что-то потребляется в Беларуси. С учетом реализации этой схемы уже с четвертого квартала два завода выходят на устойчивую норму прибыли именно по той схеме, по которой договаривались Министерства энергетики двух стран", - заявил глава Администрации Президента Беларуси.

Он также констатировал, что "в Беларуси не жируют". Президент Беларуси Александр Лукашенко ставил задачу получать 7-8 % рентабельности НПЗ с учетом большой инвестиционной программы, которая была реализована в предыдущие годы, поэтому отдавать соответствующие кредитные ресурсы банкам будет достаточно.