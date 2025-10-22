3.68 BYN
До конца 2025 года в Минске ожидается открытие 15 новых соцобъектов, в том числе четырех поликлиник
Автор:Редакция news.by
Год благоустройства с акцентом на комфорт жизни и качественную инфраструктуру. В 2025 году в Минске ожидается открытие 15 новых социальных объектов, в том числе четырех поликлиник.
Две из них - взрослая и детская - разместятся в жилом комплексе "Минск-Мир". Аналогичные медицинские учреждения для детей появятся в Лошице-9 и поселке Восточный. Также планируется открытие наркологического центра на улице Карвата. Всего Минскстрой в этом году возведет более трех сотен объектов. Среди них жилье, здания социально-культурного и промышленного назначения.
В нынешнем году в белорусской столице уже введен ряд знаковых объектов, в том числе новый корпус Минского автозавода. Также завершилась реконструкция легендарного кинотеатра "Москва".