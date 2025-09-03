3.69 BYN
До конца года "Белавиа" планирует запустить рейсы в Таиланд и Шри-Ланку
Национальный авиаперевозчик "Белавиа" снова расширяет полетную программу - до конца 2025 года планируется запустить рейсы в Таиланд и Шри-Ланку.
"Белавиа" купила три новых дальнемагистральных самолета Airbus A330. Это позволяет совершать беспересадочные полеты в гораздо большее число стран. Сейчас авиакомпания регулярно летает в Китай, а во Вьетнам пока планируются только чартеры. Однако уже ближайшей зимой полеты во Вьетнам, скорее всего, станут регулярными. С высокой долей вероятности это будет Утапао, возле Паттайи и недалеко от Бангкока. Еще одно перспективное направление, которое не нуждается в представлениях, - это тайский Пхукет.
Авиакомпания также рассматривает еще более далекие страны для своих полетов - Сейшелы, Мальдивы, Доминикану и Кубу. Но долететь туда без посадки с дозаправкой не получится. А значит, билеты будут на порядок дороже.