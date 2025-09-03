До конца года "Белавиа" планирует запустить рейсы в Таиланд и Шри-Ланку

"Белавиа" купила три новых дальнемагистральных самолета Airbus A330. Это позволяет совершать беспересадочные полеты в гораздо большее число стран. Сейчас авиакомпания регулярно летает в Китай, а во Вьетнам пока планируются только чартеры. Однако уже ближайшей зимой полеты во Вьетнам, скорее всего, станут регулярными. С высокой долей вероятности это будет Утапао, возле Паттайи и недалеко от Бангкока. Еще одно перспективное направление, которое не нуждается в представлениях, - это тайский Пхукет.