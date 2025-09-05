Добро пожаловать в семью! Три истории о тех, кто не понаслышке знает о белорусском гостеприимстве

Спокойствие на улицах, мир и ощущение безопасности. То, что приводит в нашу страну тысячи иностранцев. А глава государства подчеркивает, что представители братского народа на просторах Синеокой всегда будут чувствовать себя как дома.

Расскажем о тех, кто не понаслышке знает о белорусском гостеприимстве.

Что приводит в нашу страну тысячи иностранцев?

Протоиерей Владимир Левицкий, клирик прихода храма Преображения Господня г. Минска

Уроженец Хабаровского края протоиерей Владимир Левицкий священником стал по примеру своего отца. В Беларусь с женой и двумя дочками переехал 20 лет назад. До этого жили в Украине. Мужчина говорит, что в гостеприимной Беларуси он и его семья себя чужими не чувствовали никогда. Лучшего места для жизни и искать не пытался.

Протоиерей Владимир Левицкий, клирик прихода храма Преображения Господня г. Минска:

"Когда я здесь появился в 2005 году, понял одно - я здесь останусь. Спокойствие, тишина. Знаете, отсутствие, как сказать, проблем, когда ты не знаешь, что будет завтра".

Андрей Подольский, главный инженер предприятия по производству специй и пряностей

Комфортные условия для жизни, стабильность и социальные гарантии, а также возможность работать и воспитывать детей в процветающей стране. Это то, что привлекло в Беларуси Андрея Подольского. Пришлось покинуть юго-восток Украины после начавшихся там боевых действий. Сейчас мужчина работает главным инженером на одном из борисовских предприятий, жена самозанятая, а дочь пошла в 9-й класс.

Андрей Подольский, главный инженер предприятия по производству специй и пряностей:

"Беларусь стала уже родиной. Мы здесь уже 10 лет, поэтому нам все нравится, нам здесь безопасно, удобно жить, хорошо. Приехали сразу, нашли съемное жилье, устроился на работу. Начали работать, прекрасная страна, прекрасные социальные гарантии, самое главное - безопасно здесь. Не боюсь ребенка выпускать на улицу вечером, свободно гуляет. Это самое главное".

Учитель математики Борисовской средней школы № 23 Светлана Артемова в ближайшее время тоже получит белорусский паспорт. В поисках мирного неба бежала из села Зелековка Луганской области. Беларусь очень быстро стала второй родиной.

Светлана Артемова, учитель математики СШ № 23 г. Борисова

"Люди очень отзывчивые, помогали. Все, кто знал о наших проблемах, все отзывались. Гарантии давались для беженцев. Но дело в том, что у нас там осталась и свекровь моя, и мать моя осталась. Поэтому мы раз в год туда ездили, - рассказала Светлана Артемова, учитель математики СШ № 23 г. Борисова. - Для разрешения на трудоустройство в принципе было сложно только первый раз. Дальше никаких проблем не возникало с этим. В принципе легко можно было приехать, устроиться на работу, было бы желание работать".