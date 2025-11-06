Дорогу зимним шинам - ГАИ рекомендует подготовить автомобиль заранее

К заморозкам, гололедице и снегопадам Госавтоинспекция рекомендует водителям подготовиться заранее, не ждать 1 декабря.

ГАИ проводит профилактические рейды, напоминает правила безопасности. А запись на шиномонтаж уже на неделю вперед. Успеть до зимы, чтобы избежать ДТП, а еще правильно подобрать резину для своего авто согласно техническим характеристикам.

Успеть сменить резину до зимы

Чувствовать себя за рулем уверенно и не скользить. Подготовить автомобиль к снежному сезону заранее или ждать первых морозов - это личное дело каждого автолюбителя, но для общей безопасности за рулем - есть четкие рекомендации специалистов.

По правилам дорожного движения, оборудовать автомобиль зимней резиной, необходимо с 1 декабря и использовать такие покрышки до 1 марта. Но госавтоинспекторы заранее организуют рейды в целях профилактики. Водителям рекомендуют сменить обувь для авто как можно раньше.

Новый пункт в ПДД в этом году коснулся так называемой всесезонной резины. Использовать универсальный вариант шин по-прежнему можно, но комплект должен быть с определенной маркировкой.

В ГАИ напоминают о том, что зима календарная приходит не всегда строго по календарю. Особенно опасны дневные дожди и ночные заморозки, результат такого "комбо" - гололедица. Маршрут на летних покрышках по такой дороге приведет к потере управления.

Еще один повод записаться на сезонную процедуру смены обуви для авто уже сейчас - это очереди в специализированных сервисах. Мастера шиномонтажа уже фиксируют увеличение наплыва клиентов. Поэтому опытные водители первого снега не ждут.