Дорогу зимним шинам - ГАИ рекомендует подготовить автомобиль заранее
К заморозкам, гололедице и снегопадам Госавтоинспекция рекомендует водителям подготовиться заранее, не ждать 1 декабря.
ГАИ проводит профилактические рейды, напоминает правила безопасности. А запись на шиномонтаж уже на неделю вперед. Успеть до зимы, чтобы избежать ДТП, а еще правильно подобрать резину для своего авто согласно техническим характеристикам.
Успеть сменить резину до зимы
Чувствовать себя за рулем уверенно и не скользить. Подготовить автомобиль к снежному сезону заранее или ждать первых морозов - это личное дело каждого автолюбителя, но для общей безопасности за рулем - есть четкие рекомендации специалистов.
По правилам дорожного движения, оборудовать автомобиль зимней резиной, необходимо с 1 декабря и использовать такие покрышки до 1 марта. Но госавтоинспекторы заранее организуют рейды в целях профилактики. Водителям рекомендуют сменить обувь для авто как можно раньше.
Новый пункт в ПДД в этом году коснулся так называемой всесезонной резины. Использовать универсальный вариант шин по-прежнему можно, но комплект должен быть с определенной маркировкой.
В ГАИ напоминают о том, что зима календарная приходит не всегда строго по календарю. Особенно опасны дневные дожди и ночные заморозки, результат такого "комбо" - гололедица. Маршрут на летних покрышках по такой дороге приведет к потере управления.
Еще один повод записаться на сезонную процедуру смены обуви для авто уже сейчас - это очереди в специализированных сервисах. Мастера шиномонтажа уже фиксируют увеличение наплыва клиентов. Поэтому опытные водители первого снега не ждут.
С 1 декабря за передвижение на летней резине автолюбителей ждет ответственность в виде штрафа, ведь безопасность на дорогах зависит от каждого участника городского трафика.