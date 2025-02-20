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Дошкольное образование, качество преподавания, питание. Минобразования подводит итоги за 2024 год
Совершенствование дошкольного образования, качество учебников и преподавания, питание в школах, целевая подготовка. Министерство образования подводит итоги работы за 2024 год.
Расскажем о результатах и задачах на будущее.
Итоги работы за 2024 год и планы на перспективу
Как сработало Министерство образования в году минувшем, какие приоритетные задачи стоят перед профильным ведомством на год предстоящий? Два ключевых вопроса, которые 20 февраля в центре внимания заседания итоговой коллегии.
Анализ состояния системы дошкольного, общего, среднего, специального, системы профессионального образования, качества идеологической и воспитательной работы позволяют сегодня уверенно смотреть в будущее, четко выстраивая дальнейшие векторы развития белорусской модели системы образования.
"Все вопросы реформирования мы сделали. Сейчас мы осуществляем точную, практическую донастройку и адаптацию тех решений, которые мы приняли. Поэтому в этом плане мы сегодня будем активно обсуждать, ставить задачи на текущий год и на ближайшую перспективу, - рассказал Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси. - Особенность белорусского образования, что мы занимаемся и воспитательным, и патриотическим составляющим нашего обучения. Это важнейшее для того, чтобы мы действительно формировали настоящих ребят, которые потом станут настоящими полноценными гражданами, специалистами своей страны".
В фокусе внимания и предстоящая вступительная кампания. С 2025 года в учреждениях высшего образования Беларуси для абитуриентов начнет работать электронная очередь для подачи документов.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"Каждый абитуриент, который будет сдавать либо централизованный экзамен, либо централизованное тестирование, в своем личном кабинете получит приглашение взять соответствующий талончик. Особенностью является то, что он сможет обозначить 3 университета, в которые он сможет подать в последующем документы. Но при этом, безусловно, он должен выделить первый, приоритетный в своем порядке и, соответственно, если будет меняться приоритет, то и направление электронной очереди тоже будет изменяться".
Среди основных задач на текущий год и создание электронной очереди для юных белорусов в сады, развитие профильного образования в школах, а также создание 50 учебных классов на базе предприятий республики для оттачивания уже полученных навыков.
Фото БЕЛТА