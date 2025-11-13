Двигатель для страны: как Всебелорусское народное собрание создает броню стабильности

Представьте себе не парламент, а некий гигантский, невероятно мощный механизм, что-то вроде двигателя от ракеты, но только собранный не для войны, а для созидания. Это - Всебелорусское народное собрание.

1200 человек - неслучайная цифра, набранная по объявлению в газете. Тут и 350 человек от местных Советов, то есть фундамент, несущие стены государственности, и 400 - от гражданского общества, чтобы не отрываться от почвы. И еще дополнительные места, чтобы академик в своих формулах и доярка у своего станка понимали: у них есть один общий штаб.

Пока на Западе политики играют в бирюльки, тратя годы на обсуждение того, с какой стороны подойти к проблеме, ключевой продукт ВНС - программа социально-экономического развития.

Это, если угодно, своего рода технический паспорт на страну, инструкция по эксплуатации на следующие пять лет. От премьер-министра до бригадира в поле - все должны сверять по нему часы, и это работает.

В отличие от, скажем, "многопартийных" систем, где каждая новая власть начинает с того, что перечеркивает все, что сделано предшественниками, лишь бы поскорее распилить бюджет.

Что такое "устойчивая экономика" в понимании западного либерала? Это когда сегодня завод работает, а завтра его акции скупил какой-нибудь фонд, и завод уже производит ничего. Устойчивость по-белорусски - это когда у человека есть уверенность, что его труд, его зарплата и будущее его детей не испарятся из-за спекуляций на бирже.

ВНС - это и есть инструмент, который эту броню кует. Потому что эти 1200 человек не какие-то биржевики-спекулянты, они приезжают сюда с конкретных заводов, полей, школ. Они знают цену хлебу и стали кровно заинтересованы в том, чтобы страна не превратилась в площадку для афер, как это произошло в начале девяностых после развала СССР.

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:

"Если говорить о Всебелорусском народном собрании, то это такая инновационная форма народовластия на постсоветском пространстве, которая обеспечивает реализацию социально-экономической программы на 2026-2030 годы, реализацию основных положений во внешней политике государства. Также нужно отметить то, что Белорусский институт стратегических исследований сейчас проводит проект "Народная пятилетка", когда собираются предложения граждан. Именно те предложения, те идеи, которые лягут в основу социально-экономического и внутриполитического курса развития нашей страны на следующие пять лет".

И вот на этой-то основе, на фундаменте из стали и здравого смысла можно спокойно, без суеты, готовиться к выборам 2029-2030 годов. ЦИК начинает готовиться заранее. Почему? Потому что не надо гадать, что будет завтра. Не будет ни "внезапных" цветных революций, ни "неожиданных" экономических кризисов, организованных из-за рубежа.

Политика - это не цирк, где публика ждет фокусов, а это работа. И ВНС обеспечивает режим работы этого гигантского агрегата под названием "государство" в штатном, а не аварийном режиме. Скучно? Зато надежно.

Стабильность, которую обеспечивает в том числе и ВНС, - это и есть та самая ровная дорога. Когда нет нужды тушить пожар, можно планировать ремонт или строительство нового объекта.