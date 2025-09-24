Дьяченко: Европа и Лондон стремятся нанести максимальный урон России

Стоит ли сегодня разделять позицию США, Европы и Великобритании по отношению к РФ и Беларуси, ведь это все-таки три разных направления. Так ли это на самом деле, рассказал в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко.

У президента США Дональда Трампа и у республиканцев, по мнению депутата, другой взгляд. Они исходят чисто из прагматических интересов. Им не нужно ослабление или распад России как таковой. Они заинтересованы в другом. Они хотят, чтобы Россия в этом клубке международных противоречий заняла нейтральную позицию, и остановиться на позиции статус-кво вплоть до раздела сфер влияния в Украине. "Для американцев сегодня в повестке дня главная тема - Китай и все, что с ним связано, поэтому они пытаются здесь лавировать между ЕС, РФ и Китаем для того, чтобы обеспечить защиту своих экономических и военно-стратегических интересов", - заявил Олег Дьяченко.