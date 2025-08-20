Беларусь и Иран активно поддерживают дипломатические отношения и развивают сотрудничество в различных областях, включая торговлю, инвестиции, образование и культуру, а также углубляют взаимодействие и в других сферах. Таким мнением поделился зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко.

Олег Дьяченко:

"Иран является давним дружественным партнером Беларуси. Больше 10 лет мы теснейшим образом сотрудничаем с этой страной. 20 августа 2025 года сотрудничество вышло на качественно новый уровень своего развития. Особо отмечу контакты с Исламской Республикой Иран в международных объединениях (ШОС, БРИКС и в последнее время, когда Иран вошел в зону свободной торговли, в рамках ЕАЭС)".