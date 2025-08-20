3.69 BYN
Дьяченко: Иран является давним дружественным партнером Беларуси
Беларусь и Иран активно поддерживают дипломатические отношения и развивают сотрудничество в различных областях, включая торговлю, инвестиции, образование и культуру, а также углубляют взаимодействие и в других сферах. Таким мнением поделился зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко.
Олег Дьяченко:
"Иран является давним дружественным партнером Беларуси. Больше 10 лет мы теснейшим образом сотрудничаем с этой страной. 20 августа 2025 года сотрудничество вышло на качественно новый уровень своего развития. Особо отмечу контакты с Исламской Республикой Иран в международных объединениях (ШОС, БРИКС и в последнее время, когда Иран вошел в зону свободной торговли, в рамках ЕАЭС)".
По словам эксперта, с этой страной Беларусь также защищает торговые и иные экономические интересы. Большое внимание уделяется межпарламентскому сотрудничеству. Так, в парламенте Республики Беларусь создана рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Ирана. Уже были проведены двусторонние встречи, в ходе которых обсуждались вопросы наполнения сотрудничества конкретными мероприятиями. Олег Дьяченко отметил, что сегодня Беларусь и Иран заинтересованы в углублении сотрудничества и на парламентском уровне, чтобы защищать взаимные интересы.