Дьяченко: Отношения между Беларусью и США стали на путь улучшения

Перед началом переговоров на Аляске Президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа американский лидер совершил телефонный звонок Президенту Беларуси Александру Лукашенко, позже главе Беларуси позвонил и адвокат Трампа.

О чем это говорит, пояснил в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко.

"Это закономерный звонок, поскольку после прихода в Белый дом администрации республиканца Дональда Трампа отношения между Республикой Беларусь и США стали на путь улучшения. Мы знаем, что этому звонку предшествовала и встреча представителей президента США с главой Беларуси", - сказал депутат.

По его словам, в переговорах, которые велись, важно отметить посылы, сделанные Александром Лукашенко американскому сообществу через журнал Time во время интервью журналисту и писателю Саймону Шустеру. Олег Дьяченко думает, что в Белом доме внимательно проанализировали содержание интервью и поняли, что Беларусь открыта к нормальному, двустороннему, взаимовыгодному в торгово-экономическом, дипломатическом плане с Соединенными Штатами Америки сотрудничеству. "В истории белорусско-американских отношений никогда не было таких периодов, где солнце заходило бы за горизонт, всегда оставались возможности для диалога. И звонок еще раз показал, что США в лице Президента Дональда Трампа признают Президента Беларуси мощнейшим лидером", - считает депутат.

Он также добавил, что звонок еще и охладил пыл оппонентов, которые придумали политическую мифологию, при которой якобы Беларусь является страной-изгоем, не пользуется никакой международной поддержкой. Звонок от лидера крупнейшей ядерной страны мира - вот поддержка. "Телефонный разговор говорит и о том, что Беларусь выполняет важную миротворческую, гуманитарную функцию, поэтому Трамп, позиционирующий себя как миротворец, внимательно прислушивается к посылам, идущим из Беларуси", - подытожил Олег Дьяченко.