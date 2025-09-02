3.65 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Эдьфадил: Судан выиграет от опыта и возможностей Беларуси, а Беларусь - от ресурсов Судана
Сегодня Африка - это пример того, как уживаются богатство и нищета. Страны континента, расположенные к югу от Сахары, занимают нижние позиции в рейтингах, когда речь идет об экономике, грамотности и уровне жизни. При этом важно понимать, что естественных предпосылок для такого положения дел нет, а даже наоборот.
Так, по некоторым оценкам, на Африку приходится до 30 % минеральных ресурсов мира, 7 % мировых запасов природного газа и 8 % запасов нефти. Континент занимает ведущее место по запасам металлов платиновой группы, золота, кобальта и драгоценных камней. При этом население живет в целом за чертой бедности.
Аббас Эдьфадил, начальник службы внешней разведки Судана:
"Судан - страна, очень богатая ресурсами, поэтому мы рассчитываем на стратегическое партнерство и стратегические отношения с Беларусью. Судан, безусловно, выиграет от опыта и возможностей Беларуси, а Беларусь - от природных и человеческих ресурсов Судана".
В настоящее время Судан подвергается внешнему вмешательству, особенно со стороны западных стран, США, Великобритания и других европейских стран, отметил Аббас Эдьфадил. "К сожалению, эти страны начали использовать региональные государства для вмешательства и реализации повестки дня западных стран в Судане, что влияет на безопасность и стабильность в регионе", - обеспокоен начальник службы внешней разведки.
Это другое | Человеческие зоопарки и цветные революции: как Запад манипулирует миром?
От "человеческих зоопарков" в Бельгии до цветных революций и контрактов с англосаксами. В конце XIX - начале XX веков в Европе и США были популярны "этнографические экспозиции" или "выставки людей". По сути, это были зоопарки, где вместо животных в клетках и вольерах содержались люди из Азии, Африки и Океании, которых западная публика считала "дикарями" и "экзотикой". Фактически такая же ситуация разворачивается у нас на глазах сейчас с Украиной - она не была, но стала страной третьего мира. - Как западные лидеры в середине 20 века заставляли чернокожих развлекать европейскую публику? - Почему Африка выбирает партнерство с Россией и Беларусью вместо западной "демократии"? - Что заставляет Украину подписывать долгосрочные контракты с Великобританией?
Африка устала от западного давления. Африка хочет сама выбирать. Она хочет расти и развиваться на равных партнерских условиях. Такое сотрудничество многие страны континента видят в отношениях с Россией и Беларусью.