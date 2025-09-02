Это другое | Человеческие зоопарки и цветные революции: как Запад манипулирует миром?

От "человеческих зоопарков" в Бельгии до цветных революций и контрактов с англосаксами. В конце XIX - начале XX веков в Европе и США были популярны "этнографические экспозиции" или "выставки людей". По сути, это были зоопарки, где вместо животных в клетках и вольерах содержались люди из Азии, Африки и Океании, которых западная публика считала "дикарями" и "экзотикой". Фактически такая же ситуация разворачивается у нас на глазах сейчас с Украиной - она не была, но стала страной третьего мира. - Как западные лидеры в середине 20 века заставляли чернокожих развлекать европейскую публику? - Почему Африка выбирает партнерство с Россией и Беларусью вместо западной "демократии"? - Что заставляет Украину подписывать долгосрочные контракты с Великобританией?