Экономика, цены, результаты и сложности в работе. О чем еще говорили Лукашенко и Турчин
Автор:Редакция news.by
Эксклюзив "Первого информационного" телеканала - первое обстоятельное интервью Александра Турчина за все время его премьерства.
- Какие экономические проблемы правительство решает в первую очередь?
- В чем заключаются основные пункты Программы социально-экономического развития, которую представят на Всебелорусском народном собрании?
- Как Турчин относится к ревизорам со стороны и не скучает ли по губернаторской работе?
Обо всем этом в проекте "Разговор у Президента" 23 сентября сразу после "Панорамы".