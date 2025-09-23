Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Экономика, цены, результаты и сложности в работе. О чем еще говорили Лукашенко и Турчин

Эксклюзив "Первого информационного" телеканала - первое обстоятельное интервью Александра Турчина за все время его премьерства.

  • Какие экономические проблемы правительство решает в первую очередь?
  • В чем заключаются основные пункты Программы социально-экономического развития, которую представят на Всебелорусском народном собрании?
  • Как Турчин относится к ревизорам со стороны и не скучает ли по губернаторской работе?

Обо всем этом в проекте "Разговор у Президента"  23 сентября сразу после "Панорамы".

Разделы:

ОбществоЭкономика

Теги:

Александр ТурчинАлександр ЛукашенкоРазговор у Президента