Эксперт Андрей Балыш: Без науки не может быть страны

"Беларусь - страна с мощным и развитым агропромышленным комплексом. Сельское хозяйство обеспечивает страну продовольственной безопасностью, экспортирует нашу продукцию и сырье во многие страны мира. Но именно здесь есть огромный потенциал для применения знаний наших белорусских ученых. Например, сегодня актуально применение собственного оборудования в сельскохозяйственном производстве: пресс-подборщиков, доильных установок, оборудования для точного земледелия - все то, что поможет в кратчайшей перспективе развиваться нашему агропромышленному комплексу на мировой арене. В стране созданы все условия для развития отечественной науки. Государством ставятся конкретные задачи для белорусских ученых. Ключевой целью для выполнения этих задач является практикоориентированность белорусской науки".