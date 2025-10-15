Эксперт Чирков: Германия испытывает очень серьезные сложности

"Экономическая ситуация в Европе и, в частности, в Германии, конечно, крайне негативная. Т.е., действительно европейские экономики сейчас стали аутсайдерами по темпам экономического роста. В первую очередь это, конечно, касается экономики Германии. Это традиционный лидер в Европейском союзе. Такой всегда был локомотив европейской экономики в целом. Но сейчас Германия действительно испытывает очень серьезные сложности. Германия отказалась от российского газа. Они декларируют, что полностью отказались от российского газа. Кроме того, они отказались от использования электроэнергии, произведенной на атомных электростанциях, что также очень давит на конкурентоспособность. В целом инвестиционная привлекательность европейских экономик из-за бесконтрольного введения санкций, конечно, очень сильно пострадала".