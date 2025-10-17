Эксперт Дьяченко: Сегодня в фокусе внимания вопросы экономического развития Беларуси

Беларусь продолжает укреплять экономические связи с партнерами по СНГ. Активность на этих рынках рассматривается как один из ключевых факторов обеспечения финансовой стабильности и экспортной безопасности страны.

"В фокусе внимания сегодня вопросы экономического развития нашей страны и сохранения экспортного потенциала в дружественных нам странах, а также в странах Содружества Независимых Государств. Поэтому особое внимание мы должны уделить работе на рынках Азербайджана, Узбекистана, Казахстана. Тем более, что фиксируется устойчивый прирост народонаселения в этих бывших республиках Советского Союза. А нас с этими странами связывает не только многолетнее партнерство, но и узы духовного братства", - рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко.

Он отметил, что еще в период существования Советского Союза были установлены тесные экономические, общественно-политические и гуманитарные связи. И сегодня очень важно сохранить их, тем более что в рамках и ЕАЭС, и других международных площадок Беларусь очень плотно работает с этими регионами. Нашей стране есть что предложить: это и продукция машиностроения, и сельскохозяйственная продукция, и продукция легкой промышленности.