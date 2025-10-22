Эксперт Гасанов: Если сделка между Израилем и ХАМАС будет буксовать, то Трамп использует давление

"Я думаю, в целом Трамп хотел бы решить этот конфликт. Он сам понимает, что то, что было до сих пор сделано, этого недостаточно. И последующие события показали, что все очень хрупко, все очень зыбко. Но разница в том, что если эта сделка будет "буксовать", то Трамп использует силу, давление. То есть он не то чтобы хочет, чтобы ЦАХАЛ опять возобновил боевые действия. Тогда смысл все это было делать. Но он будет использовать Израиль как таран для того, чтобы заставить. В его миропонимании этой сделки как будто уже заранее предопределено, что если сделка не работает, то виноват ХАМАС. И по заявлениям Госдепа, и самого Трампа мы видим, что он придерживается именно этой логики. То есть, как будто Израиль ни при чем. Вот мы подписали, а вот эти бандиты, они портят всю ситуацию".