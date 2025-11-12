Эксперт Кривошеев: ВНС - уникальный инструмент народовластия

"Всебелорусское народное собрание - уникальный инструмент народовластия, который находится полностью в белорусской традиции. Он позволяет, с одной стороны, организовать прямую коммуникацию между обществом, политическими партиями, общественными объединениями, властью на всех уровнях, включая членов местных советов депутатов, и лицами, принимающими решения, т.е. высшими должностными лицами Беларуси. И те решения, которые проговариваются, обсуждаются, вырабатываются на Всебелорусском народном собрании, являются законом, обязательным для исполнения. Уникальная модель народовластия, - отметил Андрей Кривошеев, гендиректор агентства "Минск-новости", председатель правления Белорусского союза журналистов. - Уже сейчас идет активная подготовка ко второму заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания. И главный вопрос, который будет обсуждаться на втором заседании, это пятилетняя Программа социально-экономического развития. А это не просто план, это не просто реперные точки, чего мы должны достигнуть через 5 лет. Это очень глубоко просчитанные, с ресурсами, сроками, ответственными и программным планированием документы, которые будут определять уровень и качество жизни белорусов на следующие 5 лет. В этом огромная, колоссальная важность.