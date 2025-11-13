3.67 BYN
Эксперт Курбацкий: В учебный процесс скоро начнут активно внедрять цифровые платформы с нейросетями
Автор:Редакция news.by
В учебный процесс скоро начнут активно внедрять цифровые платформы с нейросетями. Это связано с популярностью использования искусственного интеллекта и эпохой цифровизации. Таким мнением с журналистами "Первого информационного" поделился Александр Курбацкий.
Александр Курбацкий, профессор БГУ, обладатель медали Франциска Скорины:
"Молодежь, те же студенты, очень активно используют искусственный интеллект. С одной стороны, да, это интересно, с другой стороны есть большая опасность: сильного искусственный интеллект делает сильнее, а слабого слабее. И если человек очень много полагается, например, на ChatGPT и прочие, то мозг привыкает к такому комфортному режиму, а последствия могут оказаться не очень хорошими".