Эксперт Курбацкий: В учебный процесс скоро начнут активно внедрять цифровые платформы с нейросетями

"Молодежь, те же студенты, очень активно используют искусственный интеллект. С одной стороны, да, это интересно, с другой стороны есть большая опасность: сильного искусственный интеллект делает сильнее, а слабого слабее. И если человек очень много полагается, например, на ChatGPT и прочие, то мозг привыкает к такому комфортному режиму, а последствия могут оказаться не очень хорошими".