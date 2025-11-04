3.68 BYN
Эксперт Лукьянов оценил роль Беларуси в ЕАЭС
Минск укрепляет сотрудничество в рамках ЕАЭС. По мнению эксперта, роль Беларуси в председательстве в этой организации - не формальность, а возможность закрепить результаты пятилетки и задать практические приоритеты для дальнейшего роста.
Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
"Это уже третье председательство, и оно ознаменовано прежде всего завершением очередной пятилетки, подведением итогов. 18 положений, которые были приняты, были подвергнуты ревизии в этом году. В июне состоялся и форум Евразийского экономического союза, где в рамках пленарного заседания белорусский Президент отметил важность того, чтобы площадка ЕС продолжала свою эффективность, была не только дискуссионной, но и помогала совершенствовать наши подходы и в области экономики, и в области тех приоритетов, которые закладываются. Это прежде всего транспорт, коммуникации, цифровая среда, создание условий для свободной трудовой миграции. Вдоль наших юго-восточных границ сформирован поезд добрососедства. Настраивание логистики в этом отношении поможет дальше экспортировать товары и услуги. Сформирована рабочая группа на уровне регуляторов законодательства в этой части для того, чтобы для всех были определены единые правила торговли".