Почему президента Молдовы Майю Санду считают засланным казачком Румынии и действительно ли в Евросоюзе есть идея предельно ослабить Молдову, разделить и потом потихонечку ее объединить с Румынией в одно государство. Почему такой субъект больше интересен ЕС в качестве юридической единицы?

Ответы на эти вопросы нашел в "Актуальном интервью" директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

"Румыния всегда расценивала Молдову как свою территорию, именно поэтому она выступает за быстрое включение Молдовы в ЕС. Более того, большинство граждан Молдовы имеют румынский паспорт", - выразил мнение эксперт.

Никита Беленченко

По словам эксперта, Молдова Румынии нужна еще и тем, чтобы охватить больше транспортных и логистических путей через Украину и получить выход к Черному морю. "Молдова не имеет выхода к морю, но если они пойдут к нему, то только через Одессу. Это хорошая возможность для Румынии и для стран ЕС", - отметил Никита Беленченко.

Он напомнил о президентских выборах в Румынии и их дальнейший пересмотр, так как Евросоюз на этом заострил внимание. По мнению директора центра, внимание ЕС приковал потому, что кандидат, набравший большинство голосов, был так называемым пророссийским, хотя в большей степени он был просто независимый и выступал за ту же самую независимость с Румынией. "Он даже, наверное, протрамповский был, но если бы он победил, то ЕС лишился бы логистических путей по поставкам вооружения на территорию Украины", - заявил собеседник.

Сейчас же логистические пути могут проходить через Румынию и Молдову напрямую в Украину (через Одессу или через Ужгород). Но если бы Молдова вышла на сбалансированный внешнеполитический курс, и оппозиция победила на выборах, Евросоюз лишился бы логистической развязки на территорию Украины. А украинский конфликт, считает эксперт, для ЕС наиболее важен, потому что они его представляют как ослабление России и продолжение войны в рамках прокси.