Эксперт объяснил, зачем Киев готовит новую резонансную провокацию

"Конечная цель этой провокации - максимально затормозить, а может быть и заблокировать процесс снятия Соединенными Штатами Америки санкций с Республики Беларусь. Потому что в последнее время на волне переговоров и Российской Федерации с Соединенными Штатами Америки в Анкоридже на Аляске, и на волне переговоров лидера Республики Беларусь с лидером Соединенных Штатов Америки наметилось некое потепление в отношениях между Беларусью и США. Это потепление неизбежно ведет к снятию санкций, тем более, что с "Белавиа", например, американские санкции уже сняты. Этот процесс не нравится европейцам, очень не нравится, разумеется, Украине, и в этом отношении провокация, в которой в составе диверсионно-разведывательной группы якобы будут как российские военнослужащие, так и белорусские. Этнических белорусов для этого они могут взять из так называемого полка имени Калиновского, экстремистской террористической организации, запрещенной как в России, так и в Беларуси. То это может притормозить процесс снятия санкций и процесс восстановления отношений между Беларусью и Соединенными Штатами".