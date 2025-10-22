Эксперт Придыбайло: Народы Беларуси, Украины, России должны садиться за стол переговоров и решать

"Александр Лукашенко в очередной раз говорит о том, что народы Беларуси, Украины, России, должны садиться за стол переговоров и решать. Это действительно такая речь, которая должна звучать из уст Зеленского, она должна звучать из уст украинских политиков. Но мы понимаем, что в Украине сейчас говорить вот так, как сказал Александр Лукашенко, это равно подписать себе приговор. Александр Григорьевич достаточно смело это говорит, и мы видим, какую реакцию он вызывает у Зеленского. Он уже начинает скатываться чуть ли не до оскорблений вместо того, чтобы действительно сесть за стол переговоров и поговорить. Александр Лукашенко исторически в Украине на протяжении 30 с небольшим лет независимой Украины всегда был в топе по опросам: какого бы лидера из соседних стран вы, украинцы, хотели бы? И Александр Лукашенко постоянно был то на первом, то на втором месте - они с Владимиром Путиным менялись, и сейчас эти два лидера вновь обращаются уже к украинцам. Друзья, пора заканчивать, но политики их не слышат. В общем, ситуация достаточно плачевная, когда народ страдает из-за того, что политики не готовы разговаривать даже на одном языке с точно такими же, с похожими, и с одной кровью людьми".