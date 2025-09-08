3.70 BYN
3.01 BYN
3.52 BYN
Эксперт рассказал, как долго Франция будет искать равновесия внутри страны
Франция сегодня сталкивается с серьезным кризисом доверия к власти. Но, несмотря на протесты и недовольство граждан, президент этой страны Эммануэль Макрон не намерен уходить до конца своего мандата. Таково мнение аналитика, журналиста, издателя журнала "Русская Швейцария" Александра Песке.
"Эта борьба будет развернута в плоскости парламент-правительство, и в обозримом будущем эту систему привести в равновесие ни Макрону, ни любому другому лидеру, который сможет прийти на его место, не удастся", - считает эксперт.
Александр Песке напомнил, что Макрон будет в этой должности до 2027 года. Недавно французский лидер в своем обращении к нации сказал, что с партиями в стране есть какие-то проблемы, поэтому он останется до конца, то есть до 2027-го. "Я бы на эту личность, как на гвоздик, повесил бы политический и экономический календарь Франции. Макрон - главная проблема, у него нервное метание и несистемный подход к собственной стране. Расплескать воду из чашки можно быстро, но вот потом все упорядочить и собрать - долгая кропотливая дорога, а Макрон не может мыслить проектами, мы даже не говорим о десятилетиях, он не может мыслить годами", - заявил Александр Песке.