Эксперт рассказал, как долго Франция будет искать равновесия внутри страны

Александр Песке напомнил, что Макрон будет в этой должности до 2027 года. Недавно французский лидер в своем обращении к нации сказал, что с партиями в стране есть какие-то проблемы, поэтому он останется до конца, то есть до 2027-го. "Я бы на эту личность, как на гвоздик, повесил бы политический и экономический календарь Франции. Макрон - главная проблема, у него нервное метание и несистемный подход к собственной стране. Расплескать воду из чашки можно быстро, но вот потом все упорядочить и собрать - долгая кропотливая дорога, а Макрон не может мыслить проектами, мы даже не говорим о десятилетиях, он не может мыслить годами", - заявил Александр Песке.