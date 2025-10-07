Правительство страны должно дать разъяснения, какие меры кабинет принимает в ответ на удар по критической инфраструктуре Германии? Как изменятся отношения Киева с Берлином, а также не собирается ли канцлер потребовать от Украины компенсаций?

Понятно, что запрос "Альтернативы" заболтают, но правительству так или иначе придется отвечать. После этого в Германии будет де-факто снят негласный запрет на обсуждение темы подрыва украинцами "Северных потоков". И тогда немецкие СМИ, а также общественность наверняка начнут добиваться не только обнародования правды, но и политических последствий для страны-террористки. Процесс это не быстрый, но начало ему положено.