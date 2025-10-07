Цены на продукты питания в Литве за три года выросли на четверть

Цены на продовольственные товары в Литве за месяц выросли на 1 %, вроде бы немного, но по итогам года это может вылиться продовольственную инфляцию в более чем 10 %, если повезет.

Литва является одним из лидеров еврозоны по стоимости продуктов питания, и рост цен здесь идет с опережением: остальные европейцы далеко позади, и вряд ли смотрят в спину лидера с завистью.

Цены на продукты питания за три года выросли на четверть, причем речь идет лишь о товарах первой необходимости. Поэтому неслучайно власти пытаются внушить литовцам предчувствие большой войны: ведь страх заглушает голод.

7 октября в Вильнюсе проходят учения гражданской обороны, в ходе которых отрабатывается эвакуация населения. Воздух над городом пронзают истошные сирены, по улицам носятся спецмашины.