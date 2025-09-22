Эксперт рассказала, какие вирусы распространены в Беларуси в осенний сезон

К сезону осенних вирусов стоит подготовиться заранее, хоть и заболеваемость ОРВИ в сентябре на уровне средних показателей за последние 2 года. Причин достаточно много: формирование новых коллективов в детсадах, школах, в вузах и колледжах, а также возвращение жителей нашей страны из-за рубежа.

В качестве профилактики рекомендуется проветривать помещение, больше находиться на открытом воздухе, одеваться по погоде и употреблять фрукты и овощи.

Светлана Нечай, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси:

"В структуре заболеваний у нас обычные негриппозные вирусы: парагрипп, это рино- и аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, sARS-CoV-2, который стал уже сезонным. Штамм "стратус" активно занимает нишу и в нашей стране. Тяжелого течения данный вирус не вызывает. Все необходимое в аптечной сети и в организациях здравоохранения имеется для оказания необходимого объема медицинской помощи".