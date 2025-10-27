3.67 BYN
Эксперт Санжар Валиев о будущем евразийской безопасности: Мы строим большую взаимосвязанность
Еще накануне официального старта масштабной конференции высокого уровня аналитическое сообщество закладывает фундамент будущих решений.
По традиции в так называемый нулевой день форума Белорусский институт стратегических исследований собрал экспертную элиту из 10 стран, чтобы обозначить "болевые точки" безопасности и определить точки роста - от глобальной геополитики до цифрового суверенитета стран ЕАЭС.
Санжар Валиев, директор Центра внешнеполитических исследований и международных инициатив при МИД Узбекистана:
"У меня очень оптимистичные ожидания, такой позитивный взгляд на будущее. Я думаю, что те усилия, которые мы сегодня предпринимаем, находясь здесь, в Минске, обсуждая будущее нашего обширного региона и пространства, мы строим большую взаимосвязанность в этом конкретном географическом пространстве. Эта взаимосвязанность будет проявляться не только в дорогах, коммуникациях, но и в культурно-гуманитарных планах и в плане торговых отношений, промышленной кооперации, экономической взаимосвязанности. Через 10 лет, конечно, эти усилия должны принести эффект и создать лучшую атмосферу здесь, в главном регионе мира".