"Канцлер Мерц уже публично сказал, в чем кроется истинная причина такого рода политики. В первую очередь, чтобы остановить поток мужчин от 18 до 22 лет включительно, которые массово покидают территорию Украины под любыми предлогами, за счет того, что данное окно возможностей у них сформировалось. И поэтому сейчас, конечно же, десятки тысяч молодых ребят хлынули именно в Германию, потому что там сейчас максимально хорошие условия и максимально высокие выплаты. И, конечно, Мерца это не устраивает, он, естественно, хочет, чтобы все эти молодые люди оставались на территории, фактически оккупированной блоком НАТО под предводительством Зеленского, и шли умирать за интересы блока НАТО", - сказал глава политической партии "Держава", украинский общественный деятель Дмитрий Василец.