Эксперт Ягелавичус: Провокации с закрытием границ - это информационно-психологическая операция НАТО

"Это информационно-психологическая операция НАТО, которая нацелена на то, чтобы как можно больше людям создать неудобств. Те люди, которые не смогли в аэропортах вылететь в те места, которые они хотели вылететь, это уже было очень много недовольных людей. Людям, которые хотели пересечь границу и застряли на этой границе, тоже были созданы неудобства. Также люди, которые рулят грузовыми автомобилями, водители ассоциации перевозчиков и многие другие, кто связан с какими-то трансграничными торговлями и всем остальным, они испытали очень большие неудобства. И вот именно они под предлогом того, что в этом виновата Беларусь, они обвиняют Беларусь, эти все беды, эти все неудобства хотят списать на Беларусь. Это как бы информационно-психологическая операция, значит, рассчитана на то, чтобы демонизировать как можно больше Беларусь и Российскую Федерацию".