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Общество
Эсэсовцев готовили как пропагандистов сразу после 1945-го, чтобы забросить в Западную Украину
6 часов назад
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Президент
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Минск - Маскат: создание хаба для белорусских товаров и совместные кооперационные проекты
7 часов назад
Лукашенко уверен, что порт и СЭЗ "Сохар" станут надежной стартовой площадкой для кооперации с Оманом
16 часов назад
Лукашенко в Омане посещает порт и СЭЗ "Сохар"
18 часов назад
Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днем рождения
21 час назад
Политика
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Определены места для проведения предвыборной агитации в Минске
11 часов назад
Заседание Совета Палаты представителей прошло в Минске. О чем говорили депутаты?
11 часов назад
Лукашенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в Президенты Беларуси
17 часов назад
Чтобы реализовать совместные проекты с Оманом, Беларусь рассчитывает использовать порт и СЭЗ "Сохар"
17 часов назад
Генсек СНГ рассказал, когда и где планируется провести Форум регионов стран Содружества
18 часов назад
Общество
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Почему в начале 90-х был отдан приказ ослабить белорусскую армию - в проекте "По форме"
6 часов назад
Пытки и садистские издевательства - недобитые нацисты в 1945-м подготовили последователей в Украине
6 часов назад
От экологии до космической отрасли - какими важными научными разработками запомнился 2007 год
6 часов назад
Идеи социальной справедливости и дружба народов победят фашизм - Дзермант
6 часов назад
Экономика
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Маркевич: У Беларуси и Омана есть перспектива совместных сборочных производств
18 часов назад
На Кубе с конвейера сошла первая партия тракторов BELARUS
16.12.2024
10:34
В Кобринском районе открыли 2 современных молочно-товарных комплекса
16.12.2024
08:37
Хранилища заполнены доверху - на какие меры пошли, чтобы у белорусов было свое
15.12.2024
22:45
Детское питание и сельхозтехника - в какой еще белорусской продукции заинтересован Оман
15.12.2024
18:01
В мире
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Террористическая война: с какой целью убили генерал-лейтенанта Кириллова в Москве
7 часов назад
Еще дороже? В странах Балтии резко выросли цены на электроэнергию
9 часов назад
Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения. Какие условия?
10 часов назад
Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия
10 часов назад
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Вопросы национальной и информационной безопасности обсудили на диалоговой площадке в Минском районе
13.12.2024
14:40
Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
12:34
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
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Двое парней из Пинска остались без курток - "помог" прохожий
5 часов назад
Из-за лихой езды водителя пострадал пассажир, пешеход попал под колеса - обзор ДТП
6 часов назад
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15:25
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