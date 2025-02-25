Есть ли диалог у Беларуси с Евросоюзом, рассказал Сергей Хоменко

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Когда говорят об отсутствии границ в парламентской дипломатии, хотелось бы вспомнить и западных соседей Беларуси, которые максимально стараются ограничиться от нашей страны.

Осталось ли какое-то окно для диалога со странами ЕС в условиях беспрецедентных санкций в отношении Беларуси, рассказал в "Актуальном интервью" зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко.

Окном для диалога является взаимодействие и общение по линии Целей устойчивого развития. Подобные форумы проводятся два раза в год - в летний и в осенний период. Сергей Хоменко

В 2025 году планируется сделать доклад о достижениях Республики Беларусь в области Целей устойчивого развития за 2023-2024 годы. Благодаря форумам есть возможность рассказать о той реальности, которая есть на сегодняшний день в Беларуси. Зампредседателя отметил, что многих там такое удивляет.

По словам эксперта, в Европейском союзе есть прогрессивные силы, которые реально смотрят на положение вещей, а именно на политику, проводимую Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Кстати, для отдельных парламентариев западных государств является не то что новостью, а тайной, что Республика Беларусь открыта практически для всех государств Евросоюза. Ранее говорили, что в СССР есть железный занавес, а в настоящее время он построен в Польше и в Прибалтике. А ведь вопросы касаются и экологии, и открытости границ. А это все прописано в Целях устойчивого развития", - считает Сергей Хоменко.

Сергей Хоменко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/071cc37f-85e3-4eb0-ad81-c00ad910f047/conversions/b13fc33a-5e6e-4a91-b911-51e8fea31d22-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/071cc37f-85e3-4eb0-ad81-c00ad910f047/conversions/b13fc33a-5e6e-4a91-b911-51e8fea31d22-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/071cc37f-85e3-4eb0-ad81-c00ad910f047/conversions/b13fc33a-5e6e-4a91-b911-51e8fea31d22-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/071cc37f-85e3-4eb0-ad81-c00ad910f047/conversions/b13fc33a-5e6e-4a91-b911-51e8fea31d22-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Хоменко