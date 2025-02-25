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Есть ли диалог у Беларуси с Евросоюзом, рассказал Сергей Хоменко
Когда говорят об отсутствии границ в парламентской дипломатии, хотелось бы вспомнить и западных соседей Беларуси, которые максимально стараются ограничиться от нашей страны.
Осталось ли какое-то окно для диалога со странами ЕС в условиях беспрецедентных санкций в отношении Беларуси, рассказал в "Актуальном интервью" зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко.
Окном для диалога является взаимодействие и общение по линии Целей устойчивого развития. Подобные форумы проводятся два раза в год - в летний и в осенний период.
В 2025 году планируется сделать доклад о достижениях Республики Беларусь в области Целей устойчивого развития за 2023-2024 годы. Благодаря форумам есть возможность рассказать о той реальности, которая есть на сегодняшний день в Беларуси. Зампредседателя отметил, что многих там такое удивляет.
По словам эксперта, в Европейском союзе есть прогрессивные силы, которые реально смотрят на положение вещей, а именно на политику, проводимую Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
"Кстати, для отдельных парламентариев западных государств является не то что новостью, а тайной, что Республика Беларусь открыта практически для всех государств Евросоюза. Ранее говорили, что в СССР есть железный занавес, а в настоящее время он построен в Польше и в Прибалтике. А ведь вопросы касаются и экологии, и открытости границ. А это все прописано в Целях устойчивого развития", - считает Сергей Хоменко.
Напоследок эксперт подчеркнул, что сейчас не идет речь о каком-то соблюдении правил, при этом выработанными самими представителями западных государств, то есть на деле правила задекларированы, а на практике не выполнены.