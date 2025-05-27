"Это эскалация". Эксперт прокомментировал снятие Германией ограничений на дальность ударов по России

Германия, Великобритания, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов полученного Украиной оружия. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

"Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев", - сказал он.

По его словам, Украина теперь может обороняться, в том числе наносить удары по военным объектам России.

Позднее вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг изменение курса Берлина в вопросе ограничений на дальнобойность оружия, поставляемого Киеву Германией. "Что касается дальности действия поставляемого ВСУ оружия, то я хочу сказать, что нет новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство", - заявил Клингбайль 26 мая на пресс-конференции в Берлине.

Но уже 27 мая Мерц сделал новое заявление о дальнобойном оружии для Киева о том, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия приняли еще несколько месяцев назад.

По мнению Никиты Беленченко, директора Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ, это эскалация.

"Это серьезный очаг напряженности, который пытаются выработать европейцы. Конечно, они находятся сейчас в безвыходной ситуации, потому что понимают, что Украина в проигрыше как в политическом плане (ввиду недовольства Зеленским и той социальной напряженности, которая существует), так и в военном плане, потому что у российских войск огромное преимущество", - прокомментировал в студии "Первого информационного" Беленченко.

При этом нужно смотреть, сколько вообще дальнобойных ракет было поставлено в Украину - скорее всего их количество минимально. Но даже если 3 или 5, то при снятом ограничении для Москвы это серьезная угроза.

Россия сейчас не идет на переговоры с Европой, а ведет переговоры только с Соединенными Штатами. Она не согласна на 30-дневное перемирие, поскольку оно нужно, скорее всего, для того, чтобы вытянуть европейский контингент, присутствующий на территории Украины, потому что удары России по украинским военным объектам приводят к потерям как со стороны ВСУ, так и со стороны европейского контингента, предположил эксперт.

Также он отметил, что мира не будет до тех пор, пока не будет переговорного процесса на условиях, предлагаемых Российской Федерацией. А Россия предлагает обсудить первопричины конфликта.