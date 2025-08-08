"Это интервью для европейцев и американцев". Жестовская об интервью Лукашенко журналу Time

"Безусловно, очень сильное начало. Это как раз объяснение стратегических маршрутов, по которым начиналась спецоперация. Это информация, которую действительно особо никто не обсуждал. И, безусловно, очень сильный конец, когда начали его спрашивать про военный суд, уже почему-то над русскими. Лукашенко сказал, что судить только победителям, а нас никогда никто, ни американцы, ни фашистствующие украинцы, никогда не победят, - прокомментировала Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов. - И вот это вот ужасно сильно, это ужасно классно. Все остальные тезисы, в принципе, мы их уже слышали. И я думаю, что это интервью все-таки не для русского мира, хоть оно и велось на русском языке. Это интервью для европейцев и американцев. Пусть они послушают, и пусть они это как-то взвесят. И пусть они это сравнят с тем, что сейчас говорят их замечательные лидеры: утром - одно, как Александр Григорьевич заметил, вечером - другое, в обед - третье, а делать они вообще будут что-то шестое, непредсказуемое, и никому они объяснять свои действия не будут".