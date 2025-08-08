Переговоры с США, мирный план для Украины и "Запад-2025" - Президент Беларуси дал интервью Time

Международный диалог и санкции США и ЕС против Беларуси, подробности белорусско-американских переговоров, почему изменили планы учения "Запад-2025", о новом сроке Александра Лукашенко и его преемнике - все это обсудили в новом интервью. Разговор "Во имя мира" - финал двухнедельной интриги! Александр Лукашенко пообщался с американским журналистом из Time.

Президент разговаривал с журналистом около трех часов, в том числе в формате "не под запись". Большое количество резонансных тем: о переговорах с США, встрече Путина и Трампа, мирные переговоры по Украине, санкции и белорусско-российские учения "Запад-2025". Интервью "без купюр", Президент всегда отвечает откровенно.

8 августа в свет вышло тайное интервью Президента Беларуси, которое Александр Лукашенко дал еще 25 июля. Телеверсию откровенного разговора с журналистом Саймоном Шустером показали в эфире "Первого информационного". Повтор будет сразу после "Панорамы" на телеканале "Беларусь 1".

Название СМИ, а также имя журналиста не раскрывались. Такова была просьба самого издания, чтобы сохранить интригу и эксклюзивность материала.

Вышло интервью и за океаном, в США, с традиционным пропагандистским душком. Ничего нового: объективность - точно не американский конек.

Сразу после публикации статьи в Time пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала, как готовилось и проходило это интервью: "Очень большой интерес у всего журналистского сообщества из разных стран мира к тому, чтобы поговорить с Президентом Беларуси. Журналисты знают открытость нашего Президента и в хорошем смысле слова этим пользуются. И мы всегда стараемся поддерживать эту линию, разговаривать с самыми разными журналистами. И сейчас у нас множество запросов из совершенно разных стран".

пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт

Как отметила пресс-секретарь, американская заинтересованность в интервью с Александром Лукашенко началась с одного из раундов белорусско-американских переговоров во Дворце Независимости, которая была показана в публичном пространстве.

"Естественно, журналисты Соединенных Штатов Америки, как и все другие, почувствовали возможное потепление в белорусско-американских отношениях и захотели подробностей. Буквально за несколько дней после той встречи у нас просто был шквал запросов. Это и информационные агентства, телеканалы, и среди них запрос от журнала Time, который был одним из первых. Поскольку они были первые, мы приняли решение попробовать поработать с ними. Мы уже потом обсуждали нюансы, детали, не с первого раза у нас получилось организоваться, интервью несколько раз откладывалось. Президент его переносил из-за загруженности графика. В итоге две недели назад оно состоялось", - поделилась подробностями Наталья Эйсмонт.

В интервью "Первому информационному" Наталья Эйсмонт также рассказала, почему американский журналист попросил 2 недели не светить интервью, и вообще оно должно было выйти 7 августа, но Саймон Шустер попросил о переносе.

пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт

"В связи с тем, что заварилась вот эта история с переговорами Путина и Трампа, американская редакция журнала Time хотела подождать, чем вся эта история завершится. И в этой связи расставить какие-то, как они мне сказали, небольшие акценты в своем материале. И снова мы согласились. Мы отложили выход этого интервью. Несмотря на то, что с момента того, как Президент дал это интервью, прошло 2 недели, многие эксперты отмечают, что все то, о чем говорил Александр Лукашенко в интервью, спустя время сбылось. Президент просто знает глубокую ситуацию и всегда говорит от жизни, поэтому получается именно так", - отметила Наталья Эйсмонт.

Автор материала - Саймон Шустер, корреспондент американского журнала Time. Москвич по рождению, но сейчас ему закрыт въезд в Россию. В редакции, по его словам, посчитали, что сейчас тот самый момент, чтобы организовать поездку в Беларусь и интервью с Президентом.

"Я действительно очень ценю возможность с вами поговорить, особенно в такой момент, когда отношения между Соединенными Штатами и Беларусью интересно развиваются. Я очень ценю ваш подход в плане того, что Вы готовы ответить на любые вопросы. Это делал далеко не каждый лидер, с которым я общался", - оценил честность главы государства корреспондент журнала Time Саймон Шустер.

Саймон Шустер, корреспондент американского журнала Time

Общение проходило более 2,5 часов в формате классического интервью, а далее - не под запись. Состоялся большой разговор с акцентом на мирный процесс России и Украины. Беларусь, как показывает практика, в этом вопросе играет не последнюю роль. Мы не пиаримся, просто делаем, что должны, по-соседски, да и просто по-человечески, не требуя ничего взамен.

Беларусь претворяет в жизнь то, что было достигнуто на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле - обеспечить обмен телами погибших, военнопленными, а также оказать помощь тем, кто в ней срочно нуждается. Наша страна в посредники не напрашивается, но содействовать миру готова всегда, и за столом переговоров. Решение таких вопросов уж точно не потерпит ультиматума.

"Соберитесь втроем где-нибудь, Трамп, Путин, договоритесь в первый день и пригласите Зеленского. В первый день поговорить о российско-американских отношениях, а во второй - по этой проблеме. Пригласите Зеленского и положите на стол воздушное перемирие", - предложил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Журналист напомнил, что Владимир Зеленский звал Владимира Путина на переговоры в Саудовскую Аравию, однако Президент России проигнорировал это приглашение. Александр Лукашенко ответил, что обсуждал этот вопрос со своим российским коллегой и на его месте поступил бы так же.

"Откровенно скажу, когда у меня Путин спросил: "Ты бы как поступил?", я говорю: "Володя, тебе там делать нечего". Это было мое мнение. Это выглядело, понимаете, как позерство какое-то. Прилетел: "Я тебя тут жду, давай, приезжай на ковер, тут где-то Трамп". Так не делается в политике. И никогда Путин на это не пойдет", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркивает, к таким вопросам, когда на кону жизни людей, нельзя подходить спонтанно, они нуждаются в тщательной подготовке.

Президент убежден, что Владимир Путин, как и российское общество, хочет мира и готов к переговорам: "Отнеситесь к нему с уважением. Гордость - это качество нашего характера, славян и так далее. Да и американцев в том числе. Представьте Трампа на месте Путина. Путин где-то там барражирует по Ближнему Востоку, а какой-то Зеленский через СМИ передал: "Я тут сижу, жду одного и второго. И, Трамп, ты приезжай". После этого ни одного пулемета бы он не поставил Украине из-за этого унижения".

Александр Лукашенко

Переговорный процесс по Украине идет сложно и не быстро. Хотя все могло сдвинуться с мертвой точки еще несколько лет назад, подключись к этому диалогу американцы. Наш Президент, как опытный политик, об этом говорил напрямую, когда в Минске проходили первые переговоры по урегулированию кризиса в Украине.

Александр Лукашенко еще тогда предупреждал, в неполном составе толку от разговора не будет, Однако ни Трамп во время своего первого срока, ни Байден своей заинтересованности не показали.

"Мир так не делается: "Я пришел, сказал, 50 дней дал". Это не Иран, чтобы взял и сбросил три бомбы, а потом отчитался: "Все, больше не буду. Будем мириться". Надо встречаться, надо разговаривать", - подчеркнул глава государства.

По его словам, Президент России может согласиться на воздушное перемирие, но на этот шаг одновременно должна пойти и Украина.

Наш Президент рассуждает дальновидно. Конструктивный разговор куда эффективнее упреков и ультиматумов. Бросание камней друг в друга к миру точно не приведут.

Александр Лукашенко своим видением ситуации делился со своим российским коллегой на минувших выходных, во время их встречи на Валааме. А еще раньше - на встрече с представителями США.

Александр Лукашенко и Владимир Путин на Валааме

И вот читаем в прессе: договоренность о встрече Путина и Трампа достигнута, она может состояться на следующей неделе. А на днях Президент России уже встретился с американской делегацией.

"Президент Беларуси сказал, что действительно в случае проведения серьезных переговоров между Россией и Соединенными Штатами, впоследствии с Украиной, возможно достижение достаточно прочного мира на территории Восточной Европы. И, может быть, даже более широко мирные инициативы провести, потому что в этом интервью касались также ситуации на Ближнем Востоке и некоторых других животрепещущих мировых проблем. Поэтому интервью Президента Беларуси стало очень хорошим сигналом в преддверии возможных переговоров президентов России и Соединенных Штатов", - поделился мыслями доцент кафедры Государственного университета управления России Максим Чирков.

доцент кафедры Государственного университета управления России Максим Чирков

Детально во время интервью остановились на прошедшей в июне встрече с представителями США. Это же уже пятая делегация из Штатов, американцы и были инициаторами.

"Поступает информация от американцев: хотели бы поговорить, обсудить некоторые проблемы регионального характера, глобальные проблемы, поговорить об этом. Белорусская сторона, хоть и была заинтересована в таком диалоге, но не настаивала на том, чтобы делать его публичным. Америка - это лидер в нашем мире. Да, ослабленный, да, чудите вы порой непонятно зачем, у нас не лучшие отношения из-за санкций, - сказал глава государства. - Мы зависимы от Америки, и не только мы, но и многие государства в силу сложившейся ситуации, хоть она и меняется, поэтому целый комплекс проблем для нас. Предлагают разговор - хорошо".

Александр Лукашенко подчеркнул, что для него не был принципиален статус участников переговоров от США: "Это мое кредо, это мой принцип - разговаривать надо со всеми, если хочешь нормальных отношений. Если не разговариваешь, то потихоньку движешься к войне. Нам это не надо. Вот было такое предложение, они приехали, очень корректно вели себя".

Визит, ожидаемо, наделал тогда много шума. Американцы всерьез настроены нормализовать отношения с Беларусью? Можно забыть о санкциях?

Официальный Минск же смотрит на это трезво: наша страна не ставила перед собой таких глобальных целей, прекрасно понимая политику, которую США ведет в нашем регионе.

Ожидаемо Александра Лукашенко спросили, возможна ли его встреча с американским лидером? На данный момент это в повестке дня не значится, хотя Трампу было бы полезно знать парочку лайфхаков от нашего Президента. Александр Лукашенко как раз тот человек, кто может ему открыть глаза на многие вещи.

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов:

"Та позиция, которую занимает Беларусь, в максимальной степени содействует тому, чтобы был найден компромисс и был вопрос разрешен в мирном ключе. Интервью Александра Лукашенко может быть интересно и полезно не только для широкой аудитории Соединенных Штатов Америки, но в целом для мирового сообщества, поскольку Александр Лукашенко продемонстрировал то, что Беларусь проводит политику здравого смысла. Политику, направленную на то, чтобы выстраивалась более справедливую, гармоничную систему международных отношений, где страны воздерживаются от применения вооруженных сил, ведут взаимовыгодные отношения в политической, культурной, экономической сфере с учетом национальных интересов, избегая давления и вмешательства во внутриполитическую деятельность".

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов

Не меньше Запад взволновали союзные учения. Маневры пройдут в сентябре. Сейчас белорусские и российские военнослужащие находятся на завершающем этапе подготовки. А пока свои тактические приемы отрабатывает наш летный состав, затем в планах боевая стрельба на российском полигоне Ашулук.

Поднялась шумиха, больше всего - в Польше и странах Балтии. Мол, Лукашенко готовит нападение. Нашей Президент доказал обратное, спокойно перенеся основные маневры вглубь Беларуси

"Отводя войска вглубь страны, мы преследовали одну цель, чтобы не дать вам возможность нас обвинять в том, что мы готовимся перерезать Сувалкский коридор и захватить три Балтийские республики, а потом Польшу. Это глупость полная. И мы им заявили, что мы отводим войска даже от западных границ Польши и прочее. Но это не значит, что, если там что-то случится, мы их обратно не вернем", - заверил Президент.

Александр Лукашенко и Саймон Шустер

Конечно, спросили о главном союзнике: Беларусь и Россию никому не удастся поставить на колени. Поддержку друг другу окажем всегда.

Традиционный вопрос, планирует Лукашенко идти на следующий президентский срок. Если нет, кто будет его преемником…

Что за просьбы адресовал американский журналист во время своего визита в Беларусь и какой была реакция главы государства на статью в Time, смотрите 9 августа в программе "Время Первого" в "Главном эфире".