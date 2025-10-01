Федерация профсоюзов Беларуси отмечает 35-летний юбилей акцией "Марафон добрых дел"

Федерация профсоюзов Беларуси готовится отметить 35-летний юбилей. Общей целью является объединение людей, помощь работникам и выражение благодарности каждому, кто трудится.

Именно такой посыл лег в основу одного из проектов Федерации "Марафон добрых дел". Он охватывает все регионы страны. Только за сентябрь прошло свыше 700 мероприятий марафона по всей стране.

Станислав Валюк, начальник главного управления идеологической и социально-культурной работы Федерации профсоюзов Беларуси:

"Основное направление этой акции - прежде всего сохранение исторической памяти. Наш юбилей совпал с годом 80-летия Победы, что является очень важным и почетным для нас. В связи с этим большое внимание уделяется благоустройству и реконструкции памятников, обелисков, мест захоронения воинов и красноармейцев, которые отдали свои жизни, освобождая нашу страну".