Ароматный запах "Мотальскіх прысмакаў" завлекает гостей фестиваля

Вкусная традиция, которая давно вышла за рамки одного района. Тысячи гостей из разных уголков планеты собрал Ивановский край на "Мотальскія прысмакі". Всякий раз двухдневный фестиваль фольклора удивляет своими кулинарными изысками и обогащает духовно. Подготовку к большому празднику начинают всегда заранее, для организаторов важно сделать все на самом высоком уровне. Ведь это бренд всей страны.

Фестиваль фольклора в Мотоле проводят уже 13 раз. И праздничная площадка традиционно растянулась сразу на несколько улиц. Здесь вырос самобытный городок ремесленников, разместились подворья различных организаций и учреждений. А еще устроили свадьбу. И не одну.

Ад "перапытаў" да "цыганоў", все в точности как было когда-то. Основной сюжетной линией фестиваля стало "мотальскае вяселле". Показали даже то, как проходило торжество у партизан.

Обязательный атрибут любой свадьбы - каравай. А в Мотоле ему посвящен целый обряд. Он уникальный и является объектом нематериального наследия Беларуси.

Участница фестиваля Оксана Жихович показала, как выглядит мотольский каравай. "Печется он за пару дней до свадьбы. И обязательно поют каравайную песню женщины, которые его месят. Каравай пекут женщины, которые в браке, счастливы. Печется он в печи. Потом, когда хлеб готов, делаются шишечки и ими украшается", - рассказала она.

Ароматный запах кулинарных изысков по-мотольски разносится на километры

Колбасные деликатесы, домашние угощения из мяса, сала, рыбы, сыра - здесь буквально ломятся столы, а ароматный запах разносится на километры.

Участница фестиваля Наталья Новицкая перечислила основные деликатесы: картофлянчики с белыми грибочками, соленые огурчики, бабка с лисичками. "Все свежее, вкусное, угощайтесь," - предлагает она. - "Мотальскія прысмакі" - это наша традиция, которую мы должны беречь и передавать из поколения в поколение нашим детям, внукам и правнукам".

"Мотальскія прысмакі" удивляют колоритом

Вкусно, разнообразно, едино: творческое мастерство демонстрируют не только белорусские, но и российские коллективы. Присутствуют на фестивале представители грузинской, украинской, армянской, татаро-башкирской, молдавской, еврейской диаспор. Также свои изделия сюда привезли более 300 ремесленников.

Анатолий Ткачук, председатель Ивановского райисполкома :

"Мы рады всех сегодня приветствовать на 13-м нашем международном фестивале. Люди с самого утра, даже еще вчера вечером начали посещать локации. Приятно, хорошая погода, хорошее настроение у людей. В принципе все, что мы задумали, получилось".