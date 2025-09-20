3.64 BYN
Фестиваль-ярмарка "Дожинки" наполнен музыкальным настроением и историческими интерактивами
Автор:Алексей Кондратенко
Праздник урожая и благодарности в честь тружеников села - Заславль встречает областные "Дожинки".
20 сентября в Заславле большой праздник. Ждали его не только герои-хлеборобы, но и все жители Минской области. Песни, танцы, поздравления, - в городе работают десятки различных локаций. Торжества проходят с размахом.
В городе сегодня царит особая - колоритная и праздничная - атмосфера. Фестиваль-ярмарка "Дожинки" наполнен музыкальным настроением и историческими интерактивами (подробности в видео).