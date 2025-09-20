Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Фестиваль-ярмарка "Дожинки" наполнен музыкальным настроением и историческими интерактивами

Праздник урожая и благодарности в честь тружеников села - Заславль встречает областные "Дожинки".

20 сентября в Заславле большой праздник. Ждали его не только герои-хлеборобы, но и все жители Минской области. Песни, танцы, поздравления, - в городе работают десятки различных локаций. Торжества проходят с размахом. 

В городе сегодня царит особая - колоритная и праздничная - атмосфера. Фестиваль-ярмарка "Дожинки" наполнен музыкальным настроением и историческими интерактивами (подробности в видео).

Разделы:

ОбществоРегионы

Теги:

ЗаславльДожинки 2025