ГАИ в Минске контролирует соблюдение ПДД при использовании средств персональной мобильности
Сотрудники милиции в Минске контролируют выполнение правил дорожного движения, в том числе изменений, которые вступили в силу 1 сентября.
Теперь водители велосипедов и средств персональной мобильности, таких как электросамокаты, обязаны спешиваться при пересечении проезжей части. Запрещено движение по тротуару, если масса устройства больше 35 кг.
Дмитрий Ясюченя, замначальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома:
"Для контроля за выполнением требований законодательства, в том числе спешивания на пешеходных переходах, применяются технические средства и системы мониторинга общественной безопасности, на дороги выведены дополнительные наряды ДПС, проводятся рейдовые мероприятия. Сотрудники столичной Госавтоинспекции нацелены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Призываем строго соблюдать правила и быть максимально внимательными".
Также в ГАИ напомнили, что по 5 сентября в светлое время суток водители должны передвигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.