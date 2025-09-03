ГАИ в Минске контролирует соблюдение ПДД при использовании средств персональной мобильности

Сотрудники милиции в Минске контролируют выполнение правил дорожного движения, в том числе изменений, которые вступили в силу 1 сентября.

Теперь водители велосипедов и средств персональной мобильности, таких как электросамокаты, обязаны спешиваться при пересечении проезжей части. Запрещено движение по тротуару, если масса устройства больше 35 кг.

Дмитрий Ясюченя, замначальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома:

"Для контроля за выполнением требований законодательства, в том числе спешивания на пешеходных переходах, применяются технические средства и системы мониторинга общественной безопасности, на дороги выведены дополнительные наряды ДПС, проводятся рейдовые мероприятия. Сотрудники столичной Госавтоинспекции нацелены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Призываем строго соблюдать правила и быть максимально внимательными".