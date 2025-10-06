Где появится пункт захоронения РАО в Беларуси, какой российский опыт изучается

Белорусская атомная электростанция с начала работы первого энергоблока уже выработала более 50 млрд киловатт-часов электроэнергии. Это открыло дополнительные возможности для самых разных отраслей экономики - от машиностроения до электрификации жилья. И по пути развития зеленой энергетики сегодня идет весь мир, в том числе обращаясь к опыту Беларуси в развитии этой индустрии с нуля. Это не только сама АЭС, но и сопутствующие объекты.

Что делать с РАО? Вопрос появился не сегодня, а еще задолго до начала строительства АЭС. И Беларусь в этом плане действует предусмотрительно и дальновидно, разработав дорожную карту до 2050 года. В ней проектирование современного пункта и захоронения, и переработки. Это целая отрасль, которую предстоит освоить. Первая очередь будет реализована уже к 2030-му. А значит, начало этих работ - вопрос года-двух. Где появится пункт захоронения? Специалисты в поиске самого безопасного варианта.

Дмитрий Логвин, директор РУП "БелРАО" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d474ff1f-4b68-43c3-a153-b2a28dfd974c/conversions/3e230d0f-ff5b-4e28-8b04-b395561b9198-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d474ff1f-4b68-43c3-a153-b2a28dfd974c/conversions/3e230d0f-ff5b-4e28-8b04-b395561b9198-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d474ff1f-4b68-43c3-a153-b2a28dfd974c/conversions/3e230d0f-ff5b-4e28-8b04-b395561b9198-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d474ff1f-4b68-43c3-a153-b2a28dfd974c/conversions/3e230d0f-ff5b-4e28-8b04-b395561b9198-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Логвин, директор РУП "БелРАО":

"Гомельская область, Гродненская область, Островец, Могилевское направление. В целом сказать, что мы сейчас точно определились с границами, с участками, с площадками нельзя. Это очень скрупулезная работа, она очень долгоиграющая. Мы должны выбрать максимально безопасную площадку, учесть все геологические, географические особенности этой территории для того, чтобы потом инженерными барьерами усилить безопасность этого объекта. Поэтому к природе, к географии наиболее скрупулезное отношение. Т.е. это самый важный аспект".

Хранение и утилизация - обращение с радиоактивными отходами

Сегодня белорусы перенимают опыт работы с РАО у российских коллег, где за 80 лет развития атомной отрасли нашли оптимальные решения. Подмосковный "Радон" - одно из крупнейших звеньев.

Сотрудники в центре управления news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82a9153b-b80d-4c37-b608-61a76ce5aab0/conversions/8693bde0-aaba-43cb-8188-3305ec517988-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82a9153b-b80d-4c37-b608-61a76ce5aab0/conversions/8693bde0-aaba-43cb-8188-3305ec517988-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82a9153b-b80d-4c37-b608-61a76ce5aab0/conversions/8693bde0-aaba-43cb-8188-3305ec517988-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82a9153b-b80d-4c37-b608-61a76ce5aab0/conversions/8693bde0-aaba-43cb-8188-3305ec517988-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Радон" не утилизирует радиационные отходы, а хранит в контейнерах, срок хранения может быть и 50 лет, то, что содержится в них, уже готово к передаче национальному оператору.

Предприятие на 60 га площади накапливает РАО, собранные на объектах Центрального экономического района, включающего Москву и 12 областей. Технологии позволяют сокращать объемы РАО для последующего захоронения в 20 раз.

Евгений Макаров, директор филиала НПК Сергиево-Посадского филиала ФГУП "Радон":

"На предприятии 2 установки. Установки сжигания, установка факела, это прямое сжигание отходов, и установка плазменной переработки отходов, установка позволяет перерабатывать как сжигаемые, так и несжигаемые отходы. В конечном итоге получается расплавленный шлак, который при застывании является формостабилизирующим. Позволяет очень хорошо удерживать радионуклиды в теле, получается, стекловидной матрицы".

Дмитрий Логвин, директор РУП "БелРАО":

"Мы с предприятиями Российской Федерации очень тесно взаимодействуем. Сейчас мы на стадии подписания договора о практической передаче навыков от этой компании нам. Потому что для нас важна не только теоретическая подкованность в этом направлении, а также мы хотим прикоснуться к тем технологиям, которыми Российская Федерация обладает".

Схема хранилища РАО news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77b8125f-aa27-4567-a51d-f3135e8ba362/conversions/a6991a9a-d0bf-4313-b9cb-ae5dfb8a9bdc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77b8125f-aa27-4567-a51d-f3135e8ba362/conversions/a6991a9a-d0bf-4313-b9cb-ae5dfb8a9bdc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77b8125f-aa27-4567-a51d-f3135e8ba362/conversions/a6991a9a-d0bf-4313-b9cb-ae5dfb8a9bdc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77b8125f-aa27-4567-a51d-f3135e8ba362/conversions/a6991a9a-d0bf-4313-b9cb-ae5dfb8a9bdc-xl-___webp_1920.webp 1920w

На полигоне "Радона" расположено почти 50 хранилищ. Большая часть построена в виде заглубленных в грунт железобетонных сооружений. Отдельная служба на предприятии отвечает за контроль радиационной обстановки не только на рабочих местах. Безопасность всей окружающей территории - в фокусе приборов.

Михаил Белый, замдиректора НПК Сергиево-Посадского филиала по производству ФГУП "Радон":

"Мы наблюдаем за близлежащими населенными пунктами, т.е. там у нас расположены датчики АСКРО. Т.е. радиационный фон мы меряем постоянно в режиме онлайн, плюс также выборочно идет оценка состояния дозовых воздействий на население. Люди понимают, рядом с каким объектом они находятся, они владеют информацией о дозовых нагрузках и загрязнениях. И они более спокойны, чем просто в городе, где этого нет".

Там работают со всеми видами РАО, в Беларуси же построят пункт для захоронения низкоактивных - 3-4 класс из 6 возможных, где 6-й - самый безопасный.