Георгий Гриц пояснил, как "мобилизационная экономика" должна изменить подходы к развитию в 2026 году
На совещании у главы государства обсуждались планы экономического развития на 2026 год и прозвучал термин "мобилизационная экономика". Экономический аналитик Георгий Гриц пояснил, что этот подход требует повышенной дисциплины и концентрации на решении ключевых задач в условиях сложной экономической ситуации. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Мобилизационная экономика, с моей точки зрения, это, скорее всего, дисциплина. То есть все нацелены на решение какой-то конкретной задачи", - пояснил эксперт. - "Акценты, которые оставил глава государства очень жесткие. Мне кажется, для правительства это такой своеобразный дедлайн".
Эксперт согласился с оценкой Президента о неоднозначной ситуации в экономике, отметив серьезные проблемы в промышленности и экспорте. Особое беспокойство вызывает впервые зафиксированное падение производства. "Минск впервые, впервые вошел в отрицательную стадию. А это у нас концентрация промышленных предприятий, градо- и бюджетообразующих. Вот это тревожная ситуация", - констатировал Георгий Гриц.
Следствием этого стало снижение темпов роста ВВП: "Если мы говорили о планах 4,1, то сегодня 1,6. О чем это говорит? Это говорит о том, что, наверное, надо или искать новые бизнес-модели, или повышать эффективность".
Аналитик отметил, что Беларусь - небольшая страна, одной из наших проблем является дефицит финансовых ресурсов. "Продукции новой по на глобальном рынке по конкуренции мы выпускаем порядка 2,3 %. Может быть, эти проекты надо и финансировать", - задался вопросом Георгий Гриц.
В качестве потенциальных источников финансирования эксперт назвал золотовалютные резервы и механизмы софинансирования, в частности, в перспективных регионах типа Африки, где белорусские предприятия уже реализуют успешные проекты. "У нас есть пилотные проекты, достойные для тиражирования. Это Зимбабве, где мы не просто поставляем продукцию сельхозстроения, а мы локализируем их и даем свои технологии", - привел пример эксперт.