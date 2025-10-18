Георгий Гриц пояснил, как "мобилизационная экономика" должна изменить подходы к развитию в 2026 году news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c067f7e-2666-46e0-abaa-9482267c23d3/conversions/df35ad6b-222b-4d5b-af10-b70f346102d0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c067f7e-2666-46e0-abaa-9482267c23d3/conversions/df35ad6b-222b-4d5b-af10-b70f346102d0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c067f7e-2666-46e0-abaa-9482267c23d3/conversions/df35ad6b-222b-4d5b-af10-b70f346102d0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c067f7e-2666-46e0-abaa-9482267c23d3/conversions/df35ad6b-222b-4d5b-af10-b70f346102d0-xl-___webp_1920.webp 1920w

На совещании у главы государства обсуждались планы экономического развития на 2026 год и прозвучал термин "мобилизационная экономика". Экономический аналитик Георгий Гриц пояснил, что этот подход требует повышенной дисциплины и концентрации на решении ключевых задач в условиях сложной экономической ситуации. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Мобилизационная экономика, с моей точки зрения, это, скорее всего, дисциплина. То есть все нацелены на решение какой-то конкретной задачи", - пояснил эксперт. - "Акценты, которые оставил глава государства очень жесткие. Мне кажется, для правительства это такой своеобразный дедлайн".

Эксперт согласился с оценкой Президента о неоднозначной ситуации в экономике, отметив серьезные проблемы в промышленности и экспорте. Особое беспокойство вызывает впервые зафиксированное падение производства. "Минск впервые, впервые вошел в отрицательную стадию. А это у нас концентрация промышленных предприятий, градо- и бюджетообразующих. Вот это тревожная ситуация", - констатировал Георгий Гриц.

Следствием этого стало снижение темпов роста ВВП: "Если мы говорили о планах 4,1, то сегодня 1,6. О чем это говорит? Это говорит о том, что, наверное, надо или искать новые бизнес-модели, или повышать эффективность".

Аналитик отметил, что Беларусь - небольшая страна, одной из наших проблем является дефицит финансовых ресурсов. "Продукции новой по на глобальном рынке по конкуренции мы выпускаем порядка 2,3 %. Может быть, эти проекты надо и финансировать", - задался вопросом Георгий Гриц.